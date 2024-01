Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları

'The Call of the Wild' filminin çekimleri Washington eyaletinde gerçekleşti. Çekimler bittiğinde, oyuncu kadrosu Kaliforniya'ya gitmek üzere bir trene bindi. Herkese gece yolculuğu için kendi özel bölmesi verildi. Loretta Young'un hayatının sonlarına doğru anlattığı hikayeye göre, o gece bir noktada Clark Gable onun özel bölmesine girdi ve ilişki yaşadılar.

1937 Mayıs'ında, Loretta Young bir çocuk evlat edinmek istediğini duyurdu. Aynı yetimhaneye giderek kendi çocuğu olan Judith'i evlat edindi. Daha sonra Young, Tom Lewis ile evlendiğinde, Judith'e onun soyadı verildi.