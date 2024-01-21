Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları
Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Ünlüler hayatlarında olan bitenler hakkında medyaya karşı her zaman şeffaf olmayabiliyorlar ve bunun için kendince sebepleri olabiliyor. Gelin bunlar nelermiş bakalım!
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1. Britney Spears'in babası Jamie Spears ve avukatları, onu 13 yıl boyunca bir vesayet altında tuttu.
2. Tommy Mottola'nın yeni boşanmış olduğu eşi Mariah Carey'in fikirlerini çalıp bunları Jennifer Lopez'e vermesi bir dedikodu diye düşünülürken ortaya gerçekler çıktı.
3. Loretta Young, Clark Gable'ın babası olduğu bir kız çocuğunu gizlice doğurdu, bebeği bir yetimhaneye yerleştirdi ve daha sonra onu evlat edindi.
4. Ağustos 2022'de Ariana, bir TikTok videosunda evliliğiyle ilgili spekülasyonlara yanıt vererek "Temizlendiği için evlilik yüzüğümü takmıyorum. Boşandığım falan yok" dedi.
5. Buffy Sainte-Marie, 1975'te Sesame Street'teki ilk görünüşünden itibaren, Cree kökenli olduğunu ve Kanada'da doğduğunu iddia etti. Böylece, yerli müzik alanında bir öncü ve ikon olarak övgü aldı.
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6. Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in monogami dışı bir ilişkileri olduğu iddiaları doğruydu.
7. Uzun yıllardır, Sir Christopher Lee'nin gerçek hayatta yaptığı şeylerin birçoğu hala gizli tutuluyor deniyordu ve bunun bir gerçek olduğu ortaya çıktı.
8. Taylor Swift'in Eras Turu'nda her gece sahneye giderken bir temizlikçi arabasında saklandığı teorisi, oldukça saçma duruyordu.
9. Meghan'ın kraliyet ailesi tarafından istenmediği iddiaları da doğru çıktı.
10. Arnold Schwarzenegger'in, ailesinin uzun süreli hizmetçisi ile bir ilişkisi olduğu söyleniyordu ama gerçeklerin ortaya çıkması yıllar sürdü.
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11. Ve son olarak: "Dolly Parton'un bir sürü dövmesi olduğu," iddiası.
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