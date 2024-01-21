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Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları

Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 19:01

Ünlüler hayatlarında olan bitenler hakkında medyaya karşı her zaman şeffaf olmayabiliyorlar ve bunun için kendince sebepleri olabiliyor. Gelin bunlar nelermiş bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
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1. Britney Spears'in babası Jamie Spears ve avukatları, onu 13 yıl boyunca bir vesayet altında tuttu.

1. Britney Spears'in babası Jamie Spears ve avukatları, onu 13 yıl boyunca bir vesayet altında tuttu.

Birçok hayranı, Britney'in vesayetten kurtarılması için bir hareket başlattı. 2021'de sanal bir mahkeme duruşmasında Britney, 'Sadece hayatımı geri istiyorum... vesayetim kötüye kullanıyor,' dedi. Ayrıca, vesayet altındayken, IUD'sini çıkartmasına izin verilmediğini veya sevgilisinin sürdüğü bir arabada bile seyahat etmesine izin verilmediğini söyledi.

Birkaç ay sonra, Britney sonunda vesayetten kurtuldu. 2023'te yayımlanan anı kitabı 'The Woman in Me'de şunları yazdı: '#FreeBritney hareketinin bana ne kadar anlam ifade ettiğini sanırım insanlar bilmiyordu. Özellikle başlangıçta... Hayranlarımla olan bağlantım, onların bilinçaltında benim tehlikede olduğumu anlamalarına yardımcı oldu.'

2. Tommy Mottola'nın yeni boşanmış olduğu eşi Mariah Carey'in fikirlerini çalıp bunları Jennifer Lopez'e vermesi bir dedikodu diye düşünülürken ortaya gerçekler çıktı.

2. Tommy Mottola'nın yeni boşanmış olduğu eşi Mariah Carey'in fikirlerini çalıp bunları Jennifer Lopez'e vermesi bir dedikodu diye düşünülürken ortaya gerçekler çıktı.

Mariah, anı kitabı 'The Meaning of Mariah'da şunları yazdı: 'Tommy, beni manipüle etmek için kullandığı ipleri kestiğimde çılgına döndü. Onu ve Sony'i terk ettikten sonra büyük bir başarı elde etmeme izin veremezdi. Ne benim ne de Glitter'ın parlamasına izin verecekti.'

Mariah, 'Loverboy' adlı şarkısı için 'Firecracker' adlı Yellow Magic Orchestra şarkısından örnek almıştı. Ancak, şarkısı çıkmadan bir ay önce, Tommy ve Jennifer Lopez aynı örneği 'I'm Real' için kullandı.

3. Loretta Young, Clark Gable'ın babası olduğu bir kız çocuğunu gizlice doğurdu, bebeği bir yetimhaneye yerleştirdi ve daha sonra onu evlat edindi.

3. Loretta Young, Clark Gable'ın babası olduğu bir kız çocuğunu gizlice doğurdu, bebeği bir yetimhaneye yerleştirdi ve daha sonra onu evlat edindi.

'The Call of the Wild' filminin çekimleri Washington eyaletinde gerçekleşti. Çekimler bittiğinde, oyuncu kadrosu Kaliforniya'ya gitmek üzere bir trene bindi. Herkese gece yolculuğu için kendi özel bölmesi verildi. Loretta Young'un hayatının sonlarına doğru anlattığı hikayeye göre, o gece bir noktada Clark Gable onun özel bölmesine girdi ve ilişki yaşadılar.

1937 Mayıs'ında, Loretta Young bir çocuk evlat edinmek istediğini duyurdu. Aynı yetimhaneye giderek kendi çocuğu olan Judith'i evlat edindi. Daha sonra Young, Tom Lewis ile evlendiğinde, Judith'e onun soyadı verildi.

4. Ağustos 2022'de Ariana, bir TikTok videosunda evliliğiyle ilgili spekülasyonlara yanıt vererek "Temizlendiği için evlilik yüzüğümü takmıyorum. Boşandığım falan yok" dedi.

4. Ağustos 2022'de Ariana, bir TikTok videosunda evliliğiyle ilgili spekülasyonlara yanıt vererek "Temizlendiği için evlilik yüzüğümü takmıyorum. Boşandığım falan yok" dedi.

Yaklaşık bir yıl sonra, TMZ, Ariana'nın Dalton Gomez ile iki yıllık evliliğinden boşanacağını bildirdi. Üç gün sonra, 'Wicked' adlı filmdeki rol arkadaşı Ethan Slater ile çıkmaya başladığına dair haberler çıktı. Ethan da o sırada evliydi. Hem Ariana hem de Ethan'ın, birlikte olmadan önce eşlerinden ayrıldıkları bildirildi.

5. Buffy Sainte-Marie, 1975'te Sesame Street'teki ilk görünüşünden itibaren, Cree kökenli olduğunu ve Kanada'da doğduğunu iddia etti. Böylece, yerli müzik alanında bir öncü ve ikon olarak övgü aldı.

5. Buffy Sainte-Marie, 1975'te Sesame Street'teki ilk görünüşünden itibaren, Cree kökenli olduğunu ve Kanada'da doğduğunu iddia etti. Böylece, yerli müzik alanında bir öncü ve ikon olarak övgü aldı.

Ancak, 2023'te CBC'nin yaptığı bir araştırma, onun Massachusetts'te beyaz ebeveynlere doğduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca İtalyan ve İngiliz kökenliydi ve adı Beverly Santamaria'ydı.

Avukatı, soyu hakkında yalan söylediğini reddederek CBC'ye, 'Buffy Sainte-Marie hiçbir zaman soyu veya kişisel tarihine dair detayları halka yanlış bir şekilde açıklamamıştır,' dedi.

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6. Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in monogami dışı bir ilişkileri olduğu iddiaları doğruydu.

6. Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in monogami dışı bir ilişkileri olduğu iddiaları doğruydu.

2021'de Will, GQ'ya şunları söyledi: 'Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı... Jada'nın ailesinde geleneksel olmayan ilişkileri olan insanlar vardı. Bu yüzden o, benim büyüdüğümden çok farklı bir şekilde büyüdü... İlişkisel mükemmellik nedir, bir çift olarak etkileşimin mükemmel yolu nedir diye sürekli ciddi tartışmalarımız oldu. İlişkimizin büyük bir bölümünde seçtiğimiz şey monogamiydi. Evlilik bizim için bir hapis olamaz ve yolumuzu kimseye önermiyorum... Ama birbirimize verdiğimiz özgürlükler ve koşulsuz destek, bana göre aşkın en yüksek tanımıdır.'

2023'te Jada, NBC News'a, kendisi ve Will'in aslında 2016'dan beri ayrı olduklarını ama boşanmayı planlamadıklarını söyledi.

Red Table Talk'ta, 'Aramızda asla boşanmak için bir neden olmayacağına dair bir söz verdim. Ne olursa olsun çalışacağız. Bu sözü kıramadım,' dedi.

7. Uzun yıllardır, Sir Christopher Lee'nin gerçek hayatta yaptığı şeylerin birçoğu hala gizli tutuluyor deniyordu ve bunun bir gerçek olduğu ortaya çıktı.

7. Uzun yıllardır, Sir Christopher Lee'nin gerçek hayatta yaptığı şeylerin birçoğu hala gizli tutuluyor deniyordu ve bunun bir gerçek olduğu ortaya çıktı.

II. Dünya Savaşı sırasında, İngiliz Ordusu'nda Özel Hava Servisi'nde (Special Air Service - SAS) görev yaptı. Savaş deneyimleri hakkında konuşmayı reddettiği bildirildi çünkü SAS'ın gizli operasyonları hakkında kamuya hiçbir zaman açıklama yapmama konusunda anlaşmıştı. Alman şifrelerini çözme konusunda oldukça yetenekliydi ve birçok casusluk görevine katıldı. Bugün, hizmet kaydının çoğunun hala gizli olarak sınıflandırılıyor.

Ayrıca, orijinal James Bond romanlarının yazarı Ian Fleming, aktörün üvey kuzeniydi. Fleming, Christopher'ın II. Dünya Savaşı sırasında bir casus olarak yaşadıklarından esinlenerek James Bond karakterini yarattığını söyledi.

8. Taylor Swift'in Eras Turu'nda her gece sahneye giderken bir temizlikçi arabasında saklandığı teorisi, oldukça saçma duruyordu.

8. Taylor Swift'in Eras Turu'nda her gece sahneye giderken bir temizlikçi arabasında saklandığı teorisi, oldukça saçma duruyordu.

Ancak turun erken dönemlerinde, hayranlar, Taylor'ın temizlikçi arabasının içinde saklandığına dair videolar çekti ve hepsinin doğru olduğu anlaşıldı.

9. Meghan'ın kraliyet ailesi tarafından istenmediği iddiaları da doğru çıktı.

9. Meghan'ın kraliyet ailesi tarafından istenmediği iddiaları da doğru çıktı.

Oprah röportajında Meghan, 'Hiçbir şekilde korunmuyordum ve aynı zamanda diğer aile üyelerini korumak için yalan söylemeye hazırlardı. Beni ve eşimi korumak için gerçeği söylemeye hazır değillerdi,' dedi.

Çift ayrıca, oğulları Archie'nin bir prens olmayacağını ve güvenlik almayacağını söylendiğini ve kraliyet ailesinin üyelerinin Harry ile çocuğunun cilt renginin 'ne kadar koyu' olacağı hakkında konuşmalar yaptığını da belirtti.

Harry, 'Spare' adlı anı kitabında, Meghan'ın basından gördüğü 'apaçık, kaba ırkçılığı' eleştiren bir açıklama yayınladığında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William'ın ona kızdığını iddia etti. Ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'in 2022'de ölümünden sonra Charles'ın Meghan'ın hoş karşılanmadığına dair bir liste verdiğini iddia etti.

10. Arnold Schwarzenegger'in, ailesinin uzun süreli hizmetçisi ile bir ilişkisi olduğu söyleniyordu ama gerçeklerin ortaya çıkması yıllar sürdü.

10. Arnold Schwarzenegger'in, ailesinin uzun süreli hizmetçisi ile bir ilişkisi olduğu söyleniyordu ama gerçeklerin ortaya çıkması yıllar sürdü.

2012 yılında Arnold, 60 Minutes'e verdiği röportajda, Maria Shriver ile evliyken Mildred Patricia Baena ile bir ilişkisi olduğunu söyledi. Mildred'in oğlunun kendisinin olduğundan, çocuk 7 veya 8 yaşındayken ona 'benzemeye başladığında' şüphelenmeye başladığını belirtti. Sonra, Mildred'e ekstra para vermeye başladı, ancak bunun nedenini konuşmadılar.

Ayrıca, Maria'ya ilişkiyi inkar ettiğini, ancak evlilik danışmanlığı sırasında sonunda itiraf ettiğini söyledi. Birkaç ay sonra ayrıldılar.

Arnold, '[Bu] ilişkide yaptığım en aptalca şeydi... Maria ve çocuklar için inanılmaz acılara sebep oldum,' dedi.

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11. Ve son olarak: "Dolly Parton'un bir sürü dövmesi olduğu," iddiası.

11. Ve son olarak: "Dolly Parton'un bir sürü dövmesi olduğu," iddiası.

2017 yılında Dolly, Vanity Fair'e şöyle dedi: 'Keloid yara dokusu oluşma eğilimim var ve herhangi bir yerde yara izlerim olursa, onlardan asla kurtulamayacağım mor bir renk alıyor. Bu yüzden dövmelerimin hepsi pastel renklerde ve bazı izleri kapatmak amacıyla yapıldı.'

2019 yılında, onun yaratıcı direktörü Steve Summers, InStyle'a, Dolly'nin kişisel bir zevk meselesi olarak böylesine ilginç eldivenler taktığını söyledi. 

Summers, 'İnsanlar her zaman neden hep kolları kapalı giysiler giydiğini soruyor. Cevap basit, o 73 yaşında ve dirseğini sevmiyor. 'Ellerinde ne var?' diye soruyorlar. Yine aynı cevap, o 73 yaşında ve onları sevmiyor! Bu normal bir kadın meselesi,' dedi.

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