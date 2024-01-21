Başlarda Rivayet Olduğun Düşünülse de Sonradan Doğru Olduğu Ortaya Çıkan Ünlü Dedikoduları

Birçok hayranı, Britney'in vesayetten kurtarılması için bir hareket başlattı. 2021'de sanal bir mahkeme duruşmasında Britney, 'Sadece hayatımı geri istiyorum... vesayetim kötüye kullanıyor,' dedi. Ayrıca, vesayet altındayken, IUD'sini çıkartmasına izin verilmediğini veya sevgilisinin sürdüğü bir arabada bile seyahat etmesine izin verilmediğini söyledi.

Birkaç ay sonra, Britney sonunda vesayetten kurtuldu. 2023'te yayımlanan anı kitabı 'The Woman in Me'de şunları yazdı: '#FreeBritney hareketinin bana ne kadar anlam ifade ettiğini sanırım insanlar bilmiyordu. Özellikle başlangıçta... Hayranlarımla olan bağlantım, onların bilinçaltında benim tehlikede olduğumu anlamalarına yardımcı oldu.'