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Twitter Çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Twitter Çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 22:08

Son günlerde eski adıyla Twitter, yeni adıyla X olan platforma sık sık erişim sorunları yaşanıyor. 28 Mart 2025 Cuma saat 21.50 itibarıyla Türkiye’den kullanıcılar X’te sorunla karşılaşmaya başladı. Peki Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) gönderiler neden yüklenmiyor?

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Twitter Çöktü mü?

Twitter Çöktü mü?

Türkiye’de toplumsal pek çok olayda sosyal medya kısıtlamasına başvuruluyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’de bant daraltma uygulamasına başvurulmuş ve Instagram, X gibi platforma erişim kısıtlanmıştı. 

19 Mart 2025 tarihinden bu yana Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Son olarak 28 Mart Cuma günü saat 21.50’den itibaren Türkiye’de kullanıcılar X platformunda erişim sorunlarıyla karşılaşmaya başladı. Kullanıcılar X’e girdikleri an “Gönderiler yüklenmiyor” mesajıyla karşılaştı.

Erişim sorunun ardından gönderiler yüklenmeye başlandı ancak platformda yavaşlık sürüyor.

28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Kullanıcılar X platformunda yavaşlıkla karşılaşıyor. Sosyal medya ve internet sitelerinde erişim sorunlarına dair kullanıcı bildirimlerini içeren Down Detector sitesinde X'te dünya genelinde bir sorun yaşandığı görülüyor. 28 Mart Cuma saat 21.00 itibarıyla dünya genelinde kullanıcıların erişim sorunu bildirdiği görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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