Twitter Çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Türkiye’de toplumsal pek çok olayda sosyal medya kısıtlamasına başvuruluyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’de bant daraltma uygulamasına başvurulmuş ve Instagram, X gibi platforma erişim kısıtlanmıştı.

19 Mart 2025 tarihinden bu yana Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Son olarak 28 Mart Cuma günü saat 21.50’den itibaren Türkiye’de kullanıcılar X platformunda erişim sorunlarıyla karşılaşmaya başladı. Kullanıcılar X’e girdikleri an “Gönderiler yüklenmiyor” mesajıyla karşılaştı.

Erişim sorunun ardından gönderiler yüklenmeye başlandı ancak platformda yavaşlık sürüyor.