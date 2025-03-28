Twitter Çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?
Twitter Çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?
Son günlerde eski adıyla Twitter, yeni adıyla X olan platforma sık sık erişim sorunları yaşanıyor. 28 Mart 2025 Cuma saat 21.50 itibarıyla Türkiye’den kullanıcılar X’te sorunla karşılaşmaya başladı. Peki Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter’da (X) gönderiler neden yüklenmiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter Çöktü mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın