Renée Zellweger, “Only Murders in the Building”in Beşinci Sezon Kadrosunda!
Renée Zellweger, “Only Murders in the Building”in Beşinci Sezon Kadrosunda!
Her sezon sürprizli oyuncu seçimleriyle dikkat çeken Only Murders in the Building, yeni bölümleri için hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna dahil ettiği yıldız isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu isimlerin en yenisi ise Renee Zellweger oldu.
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Disney Plus'ta yayınlanan Only Murders in the Building'in 5. sezon hazırlıkları başladı.
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Yeni oyuncular belli olsa da karakterler henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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