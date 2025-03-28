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Renée Zellweger, “Only Murders in the Building”in Beşinci Sezon Kadrosunda!

Renée Zellweger, “Only Murders in the Building”in Beşinci Sezon Kadrosunda!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 21:48

Her sezon sürprizli oyuncu seçimleriyle dikkat çeken Only Murders in the Building, yeni bölümleri için hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna dahil ettiği yıldız isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu isimlerin en yenisi ise Renee Zellweger oldu.

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Disney Plus'ta yayınlanan Only Murders in the Building'in 5. sezon hazırlıkları başladı.

Disney Plus'ta yayınlanan Only Murders in the Building'in 5. sezon hazırlıkları başladı.

Christoph Waltz ve Keegan-Michael Key gibi ünlü isimlerin de seyirci karşısına çıkacağı 5. sezon için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı. O isim iki Oscar'ı olan Renee Zellweger oldu.

Renée Zellweger, oyunculuk kariyerinde Cold Mountain ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Judy ile En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Ayrıca Chicago ve Bridget Jones’s Diary ile de Oscar’a aday gösterildi.

Yeni oyuncular belli olsa da karakterler henüz açıklanmadı.

Yeni oyuncular belli olsa da karakterler henüz açıklanmadı.

Yeni sezonun hikâyesi ve karakter detayları henüz gizli tutuluyor; ancak açıklanan bu güçlü oyuncu kadrosu, dizinin sadık izleyicileri arasında beklentiyi iyiden iyiye yükseltti. Dizi şu an yapım aşamasında ve heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Only Murders in the Building, dördüncü sezonunda Meryl Streep, Eugene Levy, Melissa McCarthy, Eva Longoria, Kumail Nanjiani, Zach Galifianakis ve Molly Shannon gibi isimleri ağırlamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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