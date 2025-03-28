Renée Zellweger, “Only Murders in the Building”in Beşinci Sezon Kadrosunda!

Christoph Waltz ve Keegan-Michael Key gibi ünlü isimlerin de seyirci karşısına çıkacağı 5. sezon için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı. O isim iki Oscar'ı olan Renee Zellweger oldu.

Renée Zellweger, oyunculuk kariyerinde Cold Mountain ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Judy ile En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Ayrıca Chicago ve Bridget Jones’s Diary ile de Oscar’a aday gösterildi.