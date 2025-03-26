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Gerçekten Vuruyormuş! Nuri Alço'dan Yıllar Sonra Gelen Cüneyt Arkın İtirafı

Gerçekten Vuruyormuş! Nuri Alço'dan Yıllar Sonra Gelen Cüneyt Arkın İtirafı

Cüneyt Arkın Nuri Alço
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 22:51

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Burada film setlerinde yaşadıklarını anlatan Alço, Cüneyt Arkın'ın çekimlerde gerçekten vurduğunu itiraf etti.

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube

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Yeşilçam'ın usta aktörü Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Yeşilçam'ın usta aktörü Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Türk sinemasına 'gazoza ilaç atma' kavramını katan Nuri Alço, yer aldığı filmleri anarken Cüneyt Arkın'la yaşadığı anıları anlattı. Cüneyt Arkın'ın rol gereği tokat atması gereken sahnelerde gerçekten vurduğunu belirten Alço, 2022 yılında vefat eden usta aktör hakkında yıllar sonra kimsenin bilmediği itiraflarda bulundu.

"Gerçekten vurmayı severdi" ifadelerini kullanan Nuri Alço, usta aktörü şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten vurmayı severdi" ifadelerini kullanan Nuri Alço, usta aktörü şu sözlerle anlattı:

'Cüneyt ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk. O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde' 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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