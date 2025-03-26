Gerçekten Vuruyormuş! Nuri Alço'dan Yıllar Sonra Gelen Cüneyt Arkın İtirafı
Gerçekten Vuruyormuş! Nuri Alço'dan Yıllar Sonra Gelen Cüneyt Arkın İtirafı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Burada film setlerinde yaşadıklarını anlatan Alço, Cüneyt Arkın'ın çekimlerde gerçekten vurduğunu itiraf etti.
KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube
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Yeşilçam'ın usta aktörü Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
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"Gerçekten vurmayı severdi" ifadelerini kullanan Nuri Alço, usta aktörü şu sözlerle anlattı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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