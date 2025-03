Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınan İngiliz aktör Nick Frost’un, Rubeus Hagrid’i canlandırması için HBO ile görüşmelerde olduğu bildirildi. Orijinal filmlerde karaktere hayat veren Robbie Coltrane, 2022 yılında hayatını kaybetmişti.

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav’a göre dizi, her sezon bir kitabı kapsayacak şekilde 7 sezon sürecek ve planlanan yayın tarihi 2026. Ancak resmi bir çıkış tarihi henüz duyurulmadı.