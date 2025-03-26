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Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 21:58

HBO’nun uzun soluklu bir projeye dönüştürmeyi planladığı Harry Potter dizisi için kadro şekillenmeye başladı. J.K. Rowling’in fantastik roman serisinden uyarlanan yapımda, hayranların en çok merak ettiği karakterlerden Hagrid'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

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Harry Potter dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Harry Potter dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

HBO'nun merakla beklenen dizisinde ilk olarak Dumbledore ve Severus Snape karakterleri belli olmuştu. 

Ödüllü aktör Paapa Essiedu iksir profesörü Severus Snape rolü için kadroya katılırken The Crown ve Dexter gibi yapımlarda izlediğimiz Emmy ödüllü John Lithgow, dizinin kadrosuna katılan ilk isim olmuştu. Lithgow, Hogwarts’ın bilge müdürü Albus Dumbledore’a hayat verecek.

Dizinin Hagrid'i de belli oldu!

Dizinin Hagrid'i de belli oldu!

Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınan İngiliz aktör Nick Frost’un, Rubeus Hagrid’i canlandırması için HBO ile görüşmelerde olduğu bildirildi. Orijinal filmlerde karaktere hayat veren Robbie Coltrane, 2022 yılında hayatını kaybetmişti.

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav’a göre dizi, her sezon bir kitabı kapsayacak şekilde 7 sezon sürecek ve planlanan yayın tarihi 2026. Ancak resmi bir çıkış tarihi henüz duyurulmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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