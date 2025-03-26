Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
HBO’nun uzun soluklu bir projeye dönüştürmeyi planladığı Harry Potter dizisi için kadro şekillenmeye başladı. J.K. Rowling’in fantastik roman serisinden uyarlanan yapımda, hayranların en çok merak ettiği karakterlerden Hagrid'i canlandıracak oyuncu belli oldu.
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Harry Potter dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
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Dizinin Hagrid'i de belli oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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