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İmamoğlu'na Destek Protestolarından Çıkan Dizi ve Film Repliklerinden Uyarlanmış Pankartlar

İmamoğlu'na Destek Protestolarından Çıkan Dizi ve Film Repliklerinden Uyarlanmış Pankartlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 12:51 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 12:54

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı. Protestolarda açılan pankartlar sosyal medyada paylaşılarak viral oldu. Yaratıcı metinlerle donatılan pankartlar arasında dizi ve filmlerdeki repliklerden uyarlananlar ayrı dikkat çekti. Bakalım hangi dizi ve filmlere gönderme yapılmış?

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1. Yaratıcılık konusunda en çok Prens'ten faydalanıldı galiba.

1. Yaratıcılık konusunda en çok Prens'ten faydalanıldı galiba.

2. Yalan Dünya Çağatay

2. Yalan Dünya Çağatay

3. Uzak Şehir fanları için kıymetli bir pankart

3. Uzak Şehir fanları için kıymetli bir pankart

4. Kısmetse Olur evreni gerçekmiş

4. Kısmetse Olur evreni gerçekmiş

5. Aile Arasında'ya bir gönderme

5. Aile Arasında'ya bir gönderme
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6. Oğuz'un öf'lediği anlar

6. Oğuz'un öf'lediği anlar

7. Ferhunde de gelmiş

7. Ferhunde de gelmiş

8. Gibi'den bir alıntı

8. Gibi'den bir alıntı

9. Bir kez daha Prens

9. Bir kez daha Prens

10. Aşk-ı Memnu evreni de giriş yapmış

10. Aşk-ı Memnu evreni de giriş yapmış
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11. Yalan Dünya

11. Yalan Dünya

12. Vatanım Sensin

12. Vatanım Sensin

13. Issız Adam

13. Issız Adam

14. Yine, yeniden Prens

14. Yine, yeniden Prens

15. 👇

15. 👇

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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