İmamoğlu'na Destek Protestolarından Çıkan Dizi ve Film Repliklerinden Uyarlanmış Pankartlar
İmamoğlu'na Destek Protestolarından Çıkan Dizi ve Film Repliklerinden Uyarlanmış Pankartlar
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı. Protestolarda açılan pankartlar sosyal medyada paylaşılarak viral oldu. Yaratıcı metinlerle donatılan pankartlar arasında dizi ve filmlerdeki repliklerden uyarlananlar ayrı dikkat çekti. Bakalım hangi dizi ve filmlere gönderme yapılmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaratıcılık konusunda en çok Prens'ten faydalanıldı galiba.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yalan Dünya Çağatay
3. Uzak Şehir fanları için kıymetli bir pankart
4. Kısmetse Olur evreni gerçekmiş
5. Aile Arasında'ya bir gönderme
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Oğuz'un öf'lediği anlar
7. Ferhunde de gelmiş
8. Gibi'den bir alıntı
9. Bir kez daha Prens
10. Aşk-ı Memnu evreni de giriş yapmış
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yalan Dünya
12. Vatanım Sensin
13. Issız Adam
14. Yine, yeniden Prens
15. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın