Ekrem İmamoğlu'yla Çektirdiği Fotoğrafı Pankart Olarak Kullanan Kadın
Ekrem İmamoğlu'yla Çektirdiği Fotoğrafı Pankart Olarak Kullanan Kadın
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması muhalif cenahta uzun süredir görülmeyen bir refleksin tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde İBB Başkanına destek ve karara tepki protestoları yapıldı. Gündüz saatlerinde Ekrem İmamoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı pankart olarak taşıyan vatandaş viral oldu.
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Bir süredir sosyal medyada "teyzelerin" İmamoğlu sevgisi üzerine pek çok paylaşım var.
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İBB Başkanı gözaltında olsa da koleksiyona yenisi eklendi.
Tabii tepkiler kaçınılmazdı.
Çıtayı yükseğe çekenler oldu.
Bakışlar dikkat çekti.
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Tabloyu alıp gitmesi de ayrı olay.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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