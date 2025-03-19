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Ekrem İmamoğlu'yla Çektirdiği Fotoğrafı Pankart Olarak Kullanan Kadın

Ekrem İmamoğlu'yla Çektirdiği Fotoğrafı Pankart Olarak Kullanan Kadın

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 22:46 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 22:50

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması muhalif cenahta uzun süredir görülmeyen bir refleksin tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde İBB Başkanına destek ve karara tepki protestoları yapıldı. Gündüz saatlerinde Ekrem İmamoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı pankart olarak taşıyan vatandaş viral oldu.

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Bir süredir sosyal medyada "teyzelerin" İmamoğlu sevgisi üzerine pek çok paylaşım var.

Bir süredir sosyal medyada "teyzelerin" İmamoğlu sevgisi üzerine pek çok paylaşım var.

İBB Başkanı gözaltında olsa da koleksiyona yenisi eklendi.

İBB Başkanı gözaltında olsa da koleksiyona yenisi eklendi.
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Tabii tepkiler kaçınılmazdı.

Tabii tepkiler kaçınılmazdı.
twitter.com

Çıtayı yükseğe çekenler oldu.

Çıtayı yükseğe çekenler oldu.
twitter.com

Bakışlar dikkat çekti.

Bakışlar dikkat çekti.
twitter.com
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Tabloyu alıp gitmesi de ayrı olay.

Tabloyu alıp gitmesi de ayrı olay.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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