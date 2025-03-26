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Ercan Kesal ve Doğukan Polat TRT Tabii'nin Modern Doğu Masalları Dizisine Katıldı

Ercan Kesal ve Doğukan Polat TRT Tabii'nin Modern Doğu Masalları Dizisine Katıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 15:17

Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’in TRT Tabii için hazırladığı “Modern Doğu Masalları” dizisi için gelişmeler sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin başrollerinde oynayacağı diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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“Gönül Dağı”nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT Tabii için Modern Doğu Masalları'nı hazırlıyor.

“Gönül Dağı”nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT Tabii için Modern Doğu Masalları'nı hazırlıyor.

Çekimleri Asos'ta yapılacak dizide Caner Cindoruk “Halil”, Bertan Asllani ise “İbrahim” adlı iki polisi canlandıracak. Dizide, Halil ve İbrahim’in bir olayı araştırmak için gittikleri kasabada başlarına gelen olayları anlatılıyor ve dizinin 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu daha dahil oldu.

Doğukan Polat ve Ercan Kesal, Modern Doğu Masalları'nın kadrosuna dahil oldu. Projede Doğukan Polat “Deli Veli”, Ercan Kesal ise “Yakup Dede” rolleriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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