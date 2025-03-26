Ercan Kesal ve Doğukan Polat TRT Tabii'nin Modern Doğu Masalları Dizisine Katıldı
Ercan Kesal ve Doğukan Polat TRT Tabii'nin Modern Doğu Masalları Dizisine Katıldı
Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’in TRT Tabii için hazırladığı “Modern Doğu Masalları” dizisi için gelişmeler sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin başrollerinde oynayacağı diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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“Gönül Dağı”nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT Tabii için Modern Doğu Masalları'nı hazırlıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu daha dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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