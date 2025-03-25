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Partneri Kim Olacak? Birce Akalay, Disney Plus'ın "Aşk" Dizisinin Başrolü Oldu

Partneri Kim Olacak? Birce Akalay, Disney Plus'ın "Aşk" Dizisinin Başrolü Oldu

Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 13:22

Disney Plus, ekim ayında Birce Akalay'a yeni dizilerinin başrolü olması için teklif götürmüştü. Akalay sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş, Birce Akalay'ın Disney Plus'ın 'Aşk' dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Birce Akalay, Disney Plus'tan "Aşk" dizisinin başrolü olması için ekim ayında teklif almıştı.

Birce Akalay, Disney Plus'tan "Aşk" dizisinin başrolü olması için ekim ayında teklif almıştı.

Ekim ayında söz konusu olay hakkında haber yapan Birsen Altuntaş, Birce Akalay'ın aynı adama aşık bir anneyle kızın hikayesini konu alacak diziden teklif aldığını duyurmuştu.

Dizinin yönetmen koltuğuna 'Kuş Uçuşu' dizisini yöneten Burak Müjdeci otururken senaryo ise Banu Kiremitçi Bozkurt'a emanet edilecek.

Birce Akalay, sonunda teklife olumlu yanıt verdi ve 'Aşk' dizisinin Aylin'i oldu.

Dizide varlıklı ve başarılı bir kadını canlandırmaya hazırlanan Birce Akalay'ın partneri olması için düşünülen isim ise heyecan yarattı.

Dizide varlıklı ve başarılı bir kadını canlandırmaya hazırlanan Birce Akalay'ın partneri olması için düşünülen isim ise heyecan yarattı.

Altuntaş, Akalay'ın partneri olarak düşünülen ismin Kerem Bürsin olduğunu açıkladı. Eğer anlaşmaya varılırsa Bürsin, Karan karakterini canlandıracak.

Her şey yolunda ilerlerse 'Aşk' dizisi İspanya'nın Madrid şehrinde çekilecek sahnelerle başlayacak. Bakalım iki isim partner olarak karşımıza çıkacak mı?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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