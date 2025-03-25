Partneri Kim Olacak? Birce Akalay, Disney Plus'ın "Aşk" Dizisinin Başrolü Oldu
Partneri Kim Olacak? Birce Akalay, Disney Plus'ın "Aşk" Dizisinin Başrolü Oldu
Disney Plus, ekim ayında Birce Akalay'a yeni dizilerinin başrolü olması için teklif götürmüştü. Akalay sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş, Birce Akalay'ın Disney Plus'ın 'Aşk' dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Birce Akalay, Disney Plus'tan "Aşk" dizisinin başrolü olması için ekim ayında teklif almıştı.
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Dizide varlıklı ve başarılı bir kadını canlandırmaya hazırlanan Birce Akalay'ın partneri olması için düşünülen isim ise heyecan yarattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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