Texas Chainsaw Massacre Serisi Yeniden Canlanıyor: Yeni Film Gelebilir!

Korku sinemasının en kanlı ve ikonik serilerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak son gelişmeler, Leatherface’in bir kez daha beyaz perdeye dönmeye hazırlandığını gösteriyor. Büyük yapım şirketlerinin projeye ilgi duyması ve önemli isimlerin gündeme gelmesi, serinin yeniden doğuşuna işaret ediyor.

Peki, yeni Texas Chainsaw Massacre filmi nasıl şekillenecek? Yönetmen, yapımcı ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte korku severleri heyecanlandıran detaylar…