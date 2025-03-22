Texas Chainsaw Massacre Serisi Yeniden Canlanıyor: Yeni Film Gelebilir!
Texas Chainsaw Massacre Serisi Yeniden Canlanıyor: Yeni Film Gelebilir!
Korku sinemasının en kanlı ve ikonik serilerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak son gelişmeler, Leatherface’in bir kez daha beyaz perdeye dönmeye hazırlandığını gösteriyor. Büyük yapım şirketlerinin projeye ilgi duyması ve önemli isimlerin gündeme gelmesi, serinin yeniden doğuşuna işaret ediyor.
Peki, yeni Texas Chainsaw Massacre filmi nasıl şekillenecek? Yönetmen, yapımcı ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte korku severleri heyecanlandıran detaylar…
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Korku sinemasının en ikonik projelerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), 2022’de Netflix’te yayımlanan devam filmi sonrası sessizliğe gömülmüştü.
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Serinin geleceği için Lionsgate ve A24 gibi güçlü yapım şirketlerinin de projeye ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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