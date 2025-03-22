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Texas Chainsaw Massacre Serisi Yeniden Canlanıyor: Yeni Film Gelebilir!

Texas Chainsaw Massacre Serisi Yeniden Canlanıyor: Yeni Film Gelebilir!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 15:50

Korku sinemasının en kanlı ve ikonik serilerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak son gelişmeler, Leatherface’in bir kez daha beyaz perdeye dönmeye hazırlandığını gösteriyor. Büyük yapım şirketlerinin projeye ilgi duyması ve önemli isimlerin gündeme gelmesi, serinin yeniden doğuşuna işaret ediyor. 

Peki, yeni Texas Chainsaw Massacre filmi nasıl şekillenecek? Yönetmen, yapımcı ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte korku severleri heyecanlandıran detaylar…

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Korku sinemasının en ikonik projelerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), 2022’de Netflix’te yayımlanan devam filmi sonrası sessizliğe gömülmüştü.

Korku sinemasının en ikonik projelerinden Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı), 2022’de Netflix’te yayımlanan devam filmi sonrası sessizliğe gömülmüştü.

Ancak gelen son haberler, Leatherface’in bir kez daha beyaz perdeye dönmeye hazırlandığına işaret etti.

Deadline’ın haberine göre, serinin haklarını 2017’den bu yana elinde bulunduran Verve, büyük stüdyoların radarına girmiş durumda. Henüz resmi bir anlaşma yapılmamış olsa da, seriyi yeniden canlandırmak için ciddi görüşmeler yürütülüyor. Kulislerde dolaşan isimler arasında, Strange Darling filminin yönetmeni JT Mollner ve yapımcı Roy Lee öne çıkıyor. Ayrıca Stephen King uyarlaması The Running Man yeniden çevriminde rol alacak Glen Powell’ın da projeyle ilgilendiği, hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenmek istediği belirtiliyor.

Serinin geleceği için Lionsgate ve A24 gibi güçlü yapım şirketlerinin de projeye ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Serinin geleceği için Lionsgate ve A24 gibi güçlü yapım şirketlerinin de projeye ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

1974’te Tobe Hooper ve Kim Henkel’in yarattığı The Texas Chainsaw Massacre, korku sinemasına Leatherface karakterini kazandırmış ve kült statüsüne ulaşmıştı. Sekiz devam filmi, yeniden çevrimler ve öncül yapımlarla genişleyen seri, en büyük gişe başarısını 2003 yapımı yeniden çevrimle elde etmişti.

Yeni filmin, seriyi nasıl bir yöne taşıyacağı merak konusu. Ancak korku sinemasının son dönemde büyük ilgi görmesi ve A24 gibi prestijli stüdyoların projeye sıcak bakması, Leatherface’in geri dönüşünün sadece bir zaman meselesi olduğunu gösteriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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