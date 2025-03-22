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Brandon Lee'nin The Crow Setinde Yanlışlıkla Vurularak Öldüğü Trajik Hikâyesi

Brandon Lee'nin The Crow Setinde Yanlışlıkla Vurularak Öldüğü Trajik Hikâyesi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 14:00

1993'te, The Crow filmi sinema dünyasında derin izler bırakacak bir trajediye tanıklık etti. Bruce Lee’nin oğlu, genç ve yetenekli oyuncu Brandon Lee, henüz kariyerinin zirvesine ulaşamadan sinemaya veda etti. The Crow'daki ölümcül kazanın ardından, hem film endüstrisi hem de sinemaseverler bu trajediyi unutamıyor. Brandon Lee’nin vefatının ardında yatan sebepler ve bu olayın sektördeki etkileri, yıllar sonra bile hala tartışılmaya devam ediyor.

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1994 yapımı The Crow, sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda sinema tarihine derin bir iz bırakmış bir kült yapım olarak anılıyor.

1994 yapımı The Crow, sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda sinema tarihine derin bir iz bırakmış bir kült yapım olarak anılıyor.

James O'Barr’ın çizgi romanından uyarlanan film, intikam, kayıp ve yeniden doğuş temalarını işliyordu. Filmin başrolünde, Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee yer alıyordu. 

Lee, Eric Draven adlı karakteri canlandırıyordu; nişanlısı ve kendisi, bir çete tarafından öldürülmüş, ancak bir karga olarak geri gelmişti. Eric’in intikam almak için geri dönerken karşılaştığı karanlık dünyada, Lee'nin performansı hem dramatik hem de aksiyon sahneleriyle büyük beğeni topluyordu.

Ancak, The Crow filmi, Brandon Lee'nin hayatının ve kariyerinin son filmi olarak trajik bir şekilde hatırlanacak.

Ancak, The Crow filmi, Brandon Lee'nin hayatının ve kariyerinin son filmi olarak trajik bir şekilde hatırlanacak.

Brandon Lee, dövüş sahnelerindeki ustalığı ve güçlü dramatik yetenekleriyle tanınırken, The Crow'daki rolüyle sinemada daha büyük bir iz bırakmayı hedefliyordu. Fakat çekimler sırasında, bir sahnede tabancayla vurulması gereken karakterini oynuyordu.

O sahne, filmdeki en dramatik anlardan biriydi.

O sahne, filmdeki en dramatik anlardan biriydi.

Sahnede kullanılacak tabanca, aslında 'kuru sıkı' kullanılarak ateşlenmesi gereken bir sahne için hazırlanmıştı. Ancak tabancaya kuru sıkılarla beraber için barut dolu bir mermi de koyuluyor. Diğer mermilerin barutları boşaltılsa da biri dolu kalıyor, fakat buradaki asıl ihmal önceki çekimlerde de kullanılan silahın namlusunda takılı kalan çekirdek oluyor. 2 hafta bu şekilde bekleyen tabanca ateşlenince çekirdekler de namludan çıkıyor. Küçük bir mermi parçası, Lee'nin göğsüne isabet ediyor ve bu, ölümcül bir iç kanamaya yol açıyor. 

O an, sadece sinema dünyasında değil, tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı.

O anın kaydına polis tarafından el kondu ya da imha edildi.

O anın kaydına polis tarafından el kondu ya da imha edildi.

O bantta tam olarak ne olduğu bilinmiyor, ancak ölüm anını içeren bu görüntülerin hiçbir şekilde sızdırılmadığı bir gerçek.

Michael Massee, The Crow filminde 'Funboy' rolünü oynayan oyuncu, yanlışlıkla Brandon Lee'nin ölümüne sebep olan kişiydi. Bu trajik olay sonrası, Massee büyük bir travma yaşadı ve oyunculuğa yaklaşık bir yıl ara verdi. Sonraki yıllarda, Se7en (1995) filminde Brad Pitt ve Morgan Freeman ile rol aldı, ancak sinemadaki kariyeri pek de parlak geçmedi ve 2016 yılında hayatını kaybetti. Michael Massee, yıllarca kabuslar gördü ve The Crow filmini bir kez bile izleyemedi.

Brandon Lee'nin ölümünün ardından yapılan soruşturma, film setindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve iş güvenliği protokollerinin ihmal edildiğini ortaya koydu.

Brandon Lee'nin ölümünün ardından yapılan soruşturma, film setindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve iş güvenliği protokollerinin ihmal edildiğini ortaya koydu.

Lee'nin annesi, Ağustos 1993'te oğlunun ölümüne yol açan bu kazadan ötürü, film yapımcılarına dava açtı. Dava sonunda, iki ay içinde uzlaşma sağlandı, ancak uzlaşma koşulları halktan gizli tutuldu. Bu trajedi sonrası sinema sektöründe güvenlik önlemlerinde köklü değişiklikler yapıldı ve benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için yeni standartlar belirlendi.

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The Crow filmi, Lee’nin anısını yaşatmak için adeta bir kült haline geldi.

The Crow filmi, Lee’nin anısını yaşatmak için adeta bir kült haline geldi.

Film, o zamana kadar pek de görülmemiş bir estetikle çekildi ve Lee'nin son performansı, sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi. Aynı zamanda film, Lee'nin son anılarını ve potansiyelini kutlamak için daha derin bir anlam taşıdı. Brandon Lee’nin kaybı, onun sinemadaki varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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