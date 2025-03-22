Brandon Lee'nin The Crow Setinde Yanlışlıkla Vurularak Öldüğü Trajik Hikâyesi

Sahnede kullanılacak tabanca, aslında 'kuru sıkı' kullanılarak ateşlenmesi gereken bir sahne için hazırlanmıştı. Ancak tabancaya kuru sıkılarla beraber için barut dolu bir mermi de koyuluyor. Diğer mermilerin barutları boşaltılsa da biri dolu kalıyor, fakat buradaki asıl ihmal önceki çekimlerde de kullanılan silahın namlusunda takılı kalan çekirdek oluyor. 2 hafta bu şekilde bekleyen tabanca ateşlenince çekirdekler de namludan çıkıyor. Küçük bir mermi parçası, Lee'nin göğsüne isabet ediyor ve bu, ölümcül bir iç kanamaya yol açıyor.

O an, sadece sinema dünyasında değil, tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı.