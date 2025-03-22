Brandon Lee'nin The Crow Setinde Yanlışlıkla Vurularak Öldüğü Trajik Hikâyesi
Brandon Lee'nin The Crow Setinde Yanlışlıkla Vurularak Öldüğü Trajik Hikâyesi
1993'te, The Crow filmi sinema dünyasında derin izler bırakacak bir trajediye tanıklık etti. Bruce Lee’nin oğlu, genç ve yetenekli oyuncu Brandon Lee, henüz kariyerinin zirvesine ulaşamadan sinemaya veda etti. The Crow'daki ölümcül kazanın ardından, hem film endüstrisi hem de sinemaseverler bu trajediyi unutamıyor. Brandon Lee’nin vefatının ardında yatan sebepler ve bu olayın sektördeki etkileri, yıllar sonra bile hala tartışılmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1994 yapımı The Crow, sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda sinema tarihine derin bir iz bırakmış bir kült yapım olarak anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak, The Crow filmi, Brandon Lee'nin hayatının ve kariyerinin son filmi olarak trajik bir şekilde hatırlanacak.
O sahne, filmdeki en dramatik anlardan biriydi.
O anın kaydına polis tarafından el kondu ya da imha edildi.
Brandon Lee'nin ölümünün ardından yapılan soruşturma, film setindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve iş güvenliği protokollerinin ihmal edildiğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Crow filmi, Lee’nin anısını yaşatmak için adeta bir kült haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın