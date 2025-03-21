Ben Stiller Konuştu: Severance'ın 3. Sezonu İçin Açıklama Geldi

Stiller, “İkinci sezonun çekimleri 186 gün sürdü ve post-prodüksiyon süreci de zaman aldı. Ama önemli olan, izleyicinin ilgisini korumasıydı.” dedi. Apple TV+'ın diziyi yeni izleyicilere ulaştırma konusunda başarılı bir strateji yürüttüğünü belirten Stiller, “Başladığımızda Apple TV+ yeni bir platformdu, ama şimdi izleyici kitlesi çok daha geniş. Bu da diziye olan ilgiyi artırıyor.” şeklinde konuştu.

Dizinin yönetmenliğini de üstlenen Stiller, Severance'ın kendi bakış açısını değiştirdiğini itiraf etti. Şimdiye kadar yayınlanan 19 bölümden 11’ini yöneten Stiller, 21 Mart’ta yayınlanacak olan ikinci sezon finalinin de yönetmen koltuğunda yer alıyor.

Dizinin sonunun şimdiden belli olup olmadığına dair soruya ise net bir yanıt verdi: 'Evet, nasıl biteceğini biliyoruz. Ancak oraya nasıl ulaşacağımız yaratıcı sürecin bir parçası.'