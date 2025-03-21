Ben Stiller Konuştu: Severance'ın 3. Sezonu İçin Açıklama Geldi
Ben Stiller Konuştu: Severance'ın 3. Sezonu İçin Açıklama Geldi
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Apple TV+'ın beğenilen dizisi Severance için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapımcı ve yönetmen Ben Stiller, üçüncü sezonun önceki kadar uzun bir arayla gelmeyeceğini duyurdu.
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Ben Stiller, birinci ve ikinci sezon arasındaki üç yıllık aranın nedenlerine de değindi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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