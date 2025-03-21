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Ben Stiller Konuştu: Severance'ın 3. Sezonu İçin Açıklama Geldi

Ben Stiller Konuştu: Severance'ın 3. Sezonu İçin Açıklama Geldi

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 20:40

Apple TV+'ın beğenilen dizisi Severance için üçüncü sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dizinin baş yapımcılarından Ben Stiller, yeni sezonun önceki gibi yıllarca süren bir bekleyişe neden olmayacağını açıkladı.

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Apple TV+'ın beğenilen dizisi Severance için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapımcı ve yönetmen Ben Stiller, üçüncü sezonun önceki kadar uzun bir arayla gelmeyeceğini duyurdu.

Apple TV+'ın beğenilen dizisi Severance için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapımcı ve yönetmen Ben Stiller, üçüncü sezonun önceki kadar uzun bir arayla gelmeyeceğini duyurdu.

Jason ve Travis Kelce’nin New Heights podcast’inde konuşan Stiller, yeni sezonun izleyicileri fazla bekletmeyeceğini belirterek, detayların yakında paylaşılacağını söyledi.

Dizinin ikinci sezonunun çekimleri, WGA ve SAG grevleri nedeniyle büyük gecikmelere maruz kalmıştı. Ancak Stiller, bu defa sürecin daha hızlı ilerlediğini ve benzer aksaklıkların yaşanmayacağını vurguladı. 'Üç yıl beklemek zorunda kalmayacağız.' diyen Stiller, dizinin geleceğine dair planların çok yakında açıklanacağını ifade etti.

Ben Stiller, birinci ve ikinci sezon arasındaki üç yıllık aranın nedenlerine de değindi.

Ben Stiller, birinci ve ikinci sezon arasındaki üç yıllık aranın nedenlerine de değindi.

Stiller, “İkinci sezonun çekimleri 186 gün sürdü ve post-prodüksiyon süreci de zaman aldı. Ama önemli olan, izleyicinin ilgisini korumasıydı.” dedi. Apple TV+'ın diziyi yeni izleyicilere ulaştırma konusunda başarılı bir strateji yürüttüğünü belirten Stiller, “Başladığımızda Apple TV+ yeni bir platformdu, ama şimdi izleyici kitlesi çok daha geniş. Bu da diziye olan ilgiyi artırıyor.” şeklinde konuştu.

Dizinin yönetmenliğini de üstlenen Stiller, Severance'ın kendi bakış açısını değiştirdiğini itiraf etti. Şimdiye kadar yayınlanan 19 bölümden 11’ini yöneten Stiller, 21 Mart’ta yayınlanacak olan ikinci sezon finalinin de yönetmen koltuğunda yer alıyor.

Dizinin sonunun şimdiden belli olup olmadığına dair soruya ise net bir yanıt verdi: 'Evet, nasıl biteceğini biliyoruz. Ancak oraya nasıl ulaşacağımız yaratıcı sürecin bir parçası.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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