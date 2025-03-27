Netflix, Yeni Scooby-Doo Dizisi İçin Çalışmalara Başladı

Çizgi film dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Scooby-Doo, Netflix'te yeni bir canlı aksiyon dizisiyle geri dönüyor. İlk olarak Nisan 2024’te geliştirme aşamasına girdiği duyurulan dizi, şu anda resmi olarak sekiz bölümlük bir sezon olarak Netflix tarafından sipariş edilmiş durumda. Yeni yapım, Mystery Inc. ekibinin nasıl bir araya geldiğini ve Scooby-Doo ile tanışmalarını konu alacak.

Dizinin senaryosunu ve yürütücü yapımcılığını Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg üstleniyor. Berlanti Productions, Warner Bros. ile genel bir yapım anlaşmasına sahip ve stüdyo, Hanna-Barbera karakterlerinin yayın haklarını elinde bulunduruyor.