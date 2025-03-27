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Netflix, Yeni Scooby-Doo Dizisi İçin Çalışmalara Başladı

Netflix, Yeni Scooby-Doo Dizisi İçin Çalışmalara Başladı

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 15:01

Scooby-Doo, yeni bir canlı aksiyon dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'in bu yeni yapımı, Fred, Daphne, Velma, Shaggy ve sadık dostları Scooby'nin yeni bir gizemi çözme çabalarını konu alacak. Modern bir bakış açısıyla yeniden şekillenen dizi, karakterlerin bir yaz kampında geçirdiği döneme odaklanacak.

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Netflix, Scooby-Doo dizisi için kolları sıvadı.

Netflix, Scooby-Doo dizisi için kolları sıvadı.

Çizgi film dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Scooby-Doo, Netflix'te yeni bir canlı aksiyon dizisiyle geri dönüyor. İlk olarak Nisan 2024’te geliştirme aşamasına girdiği duyurulan dizi, şu anda resmi olarak sekiz bölümlük bir sezon olarak Netflix tarafından sipariş edilmiş durumda. Yeni yapım, Mystery Inc. ekibinin nasıl bir araya geldiğini ve Scooby-Doo ile tanışmalarını konu alacak.

Dizinin senaryosunu ve yürütücü yapımcılığını Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg üstleniyor. Berlanti Productions, Warner Bros. ile genel bir yapım anlaşmasına sahip ve stüdyo, Hanna-Barbera karakterlerinin yayın haklarını elinde bulunduruyor.

Bu yeni dizi, Scooby-Doo'nun ilk canlı aksiyon TV uyarlaması olma özelliğini taşıyor.

Bu yeni dizi, Scooby-Doo'nun ilk canlı aksiyon TV uyarlaması olma özelliğini taşıyor.

Daha önce iki live-action film ve birçok animasyon yapımı ile tanınan markanın bu versiyonu, Warner Bros. Television tarafından hazırlanıyor. Warner Bros. Discovery çatısı altında bulunan şirket, yalnızca kendi platformları için değil, diğer medya organları için de içerikler üretmeyi tercih ediyor.

Dizinin resmi özetinde hikâye şöyle anlatılıyor:

Yaz kampındaki son günlerinde eski dostlar Shaggy ve Daphne, doğaüstü bir cinayete tanıklık etmiş olabilecek yalnız bir Great Dane yavrusuyla ilgili gizemli bir olayın içine çekilir. Olaylara kasabanın bilimsel ve mantıklı karakteri Velma ve tuhaf ama karizmatik yeni çocuk Freddy de dahil olur. Dörtlü, her birini karanlık sırlarıyla yüzleştiren ürkütücü bir kabusun içine çekilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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