Netflix, Yeni Scooby-Doo Dizisi İçin Çalışmalara Başladı
Netflix, Yeni Scooby-Doo Dizisi İçin Çalışmalara Başladı
Scooby-Doo, yeni bir canlı aksiyon dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'in bu yeni yapımı, Fred, Daphne, Velma, Shaggy ve sadık dostları Scooby'nin yeni bir gizemi çözme çabalarını konu alacak. Modern bir bakış açısıyla yeniden şekillenen dizi, karakterlerin bir yaz kampında geçirdiği döneme odaklanacak.
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Netflix, Scooby-Doo dizisi için kolları sıvadı.
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Bu yeni dizi, Scooby-Doo'nun ilk canlı aksiyon TV uyarlaması olma özelliğini taşıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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