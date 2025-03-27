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Marvel’ın Yeni Bombası: “Avengers: Doomsday” Oyuncu Kadrosu Açıklandı!

Marvel’ın Yeni Bombası: “Avengers: Doomsday” Oyuncu Kadrosu Açıklandı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 11:07

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) merakla beklenen yeni filmi Avengers: Doomsday, görkemli kadrosuyla hayranları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Marvel Studios, YouTube ve sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği canlı yayınla filmin oyuncu kadrosunu duyurdu.

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Merakla beklenen Avengers: Doomsday kadrosu sonunda açıklandı.

Merakla beklenen Avengers: Doomsday kadrosu sonunda açıklandı.

Açıklanan isimler, hem nostaljik bir buluşmayı hem de yeni yüzlerin dahil oluşunu müjdeledi.

Chris Hemsworth, bir kez daha Thor rolüyle karşımıza çıkarken, Captain America: Brave New World filminde kalkanı devralan Anthony Mackie, Sam Wilson karakteriyle geri dönüyor. Ona Joaquin Torres (Danny Ramirez), Winter Soldier (Sebastian Stan), Ant-Man (Paul Rudd), Loki (Tom Hiddleston), Shuri (Letitia Wright) ve M’Baku (Winston Duke) gibi sevilen karakterler eşlik ediyor.

Ancak en büyük sürprizler X-Men cephesinden geldi. Patrick Stewart (Professor X) ve Ian McKellen (Magneto) efsanevi rollerine geri dönüyor. Ayrıca Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit) ve Rebecca Romijn (Mystique) de ekipte yer alıyor.

Yeni nesil kahramanlar da bu büyük maceraya dahil ediliyor.

Yeni nesil kahramanlar da bu büyük maceraya dahil ediliyor.

The Fantastic Four: First Steps filminin yıldızları Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) ve Ebon Moss-Bachrach (Thing) Avengers evrenine katılıyor. Thunderbolts filminden Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian) ve Wyatt Russell (U.S. Agent) gibi karakterler de sahnede. Shang-Chi (Simu Liu) ve Namor (Tenoch Huerta Mejía) da mücadelede yerini alıyor.

Ancak asıl şok edici haber, Robert Downey Jr.’ın MCU’ya geri dönüşü oldu. Fakat bu kez Tony Stark olarak değil, Victor von Doom/Doctor Doom rolünde! Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl San Diego Comic-Con’da yaptığı “Yeni maske, aynı görev.” açıklaması, bu sürprizin habercisiydi.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Russo Kardeşler oturuyor. Captain America: The Winter Soldier, Civil War ve Avengers: Endgame gibi filmlerle MCU’ya damga vuran ikili, Avengers: Doomsday ile geri dönüyor.

Marvel hayranlarını önümüzdeki yıllarda dolu dolu bir takvim bekliyor. Thunderbolts 2 Mayıs 2025’te, The Fantastic Four: First Steps 25 Temmuz 2025’te vizyona girerken, Avengers: Doomsday ise 1 Mayıs 2026’da izleyicilerle buluşacak. Bu büyük çaplı yapım, Marvel evreninin en iddialı filmlerinden biri olmaya aday!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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