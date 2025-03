Marvel’ın Yeni Bombası: “Avengers: Doomsday” Oyuncu Kadrosu Açıklandı!

The Fantastic Four: First Steps filminin yıldızları Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) ve Ebon Moss-Bachrach (Thing) Avengers evrenine katılıyor. Thunderbolts filminden Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian) ve Wyatt Russell (U.S. Agent) gibi karakterler de sahnede. Shang-Chi (Simu Liu) ve Namor (Tenoch Huerta Mejía) da mücadelede yerini alıyor.

Ancak asıl şok edici haber, Robert Downey Jr.’ın MCU’ya geri dönüşü oldu. Fakat bu kez Tony Stark olarak değil, Victor von Doom/Doctor Doom rolünde! Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl San Diego Comic-Con’da yaptığı “Yeni maske, aynı görev.” açıklaması, bu sürprizin habercisiydi.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Russo Kardeşler oturuyor. Captain America: The Winter Soldier, Civil War ve Avengers: Endgame gibi filmlerle MCU’ya damga vuran ikili, Avengers: Doomsday ile geri dönüyor.

Marvel hayranlarını önümüzdeki yıllarda dolu dolu bir takvim bekliyor. Thunderbolts 2 Mayıs 2025’te, The Fantastic Four: First Steps 25 Temmuz 2025’te vizyona girerken, Avengers: Doomsday ise 1 Mayıs 2026’da izleyicilerle buluşacak. Bu büyük çaplı yapım, Marvel evreninin en iddialı filmlerinden biri olmaya aday!