Marvel’ın Yeni Bombası: “Avengers: Doomsday” Oyuncu Kadrosu Açıklandı!
Marvel’ın Yeni Bombası: “Avengers: Doomsday” Oyuncu Kadrosu Açıklandı!
Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) merakla beklenen yeni filmi Avengers: Doomsday, görkemli kadrosuyla hayranları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Marvel Studios, YouTube ve sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği canlı yayınla filmin oyuncu kadrosunu duyurdu.
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Merakla beklenen Avengers: Doomsday kadrosu sonunda açıklandı.
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Yeni nesil kahramanlar da bu büyük maceraya dahil ediliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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