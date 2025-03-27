Enerji Depoluyoruz! Modunu Anında Yükseltecek 15 Keyifli Film
Enerji Depoluyoruz! Modunu Anında Yükseltecek 15 Keyifli Film
Bazen hayatın temposu yorucu olabilir ama iyi bir film her şeyi değiştirebilir! Eğer modun düşükse ya da sadece keyifli vakit geçirmek istiyorsan, bu filmler tam sana göre. Kahkaha, müzik, macera ve sıcacık hikâyelerle dolu bu 15 film, enerjini yerine getirecek!
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1. The Grand Budapest Hotel (2014)
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2. Yes Man (2008)
3. Crazy, Stupid, Love (2011)
4. The Intern (2015)
5. Sing Street (2016)
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6. Pitch Perfect (2012)
7. Paddington 2 (2017)
8. Enchanted (2007)
9. Soul (2020)
10. Up (2009)
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11. Ferris Bueller's Day Off (1986)
12. Chef (2014)
13. The Pursuit of Happyness (2006)
14. The Secret Life of Pets (2016)
15. Little Miss Sunshine (2006)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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