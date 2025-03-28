"Kayyum Atanacak" İddialarına İş Bankası'ndan Cevap Geldi
"Kayyum Atanacak" İddialarına İş Bankası'ndan Cevap Geldi
Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde Türkiye İş Bankası’na kayyum atanacağı iddia edilmişti. İş Bankası söz konusu iddialara dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Gerçeğe aykırı iddia ve söylemler nedeniyle doğru bilgilendirme amacıyla basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür” denildi.
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İş Bankası’na kayyum atanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
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İş Bankası, resmi X hesabından 4 sayfalık açıklama yayımlandı. Kayyum iddialarının yalanlandığı açıklama şöyle:
"...Spekülatif iddia ve itirazlar bu kişiler tarafından açılan haksız davalar ile yargıya taşınmıştır."
"Yasal girişimlerde bulunulacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bence Recep para olan heryere kayum atayacak kabiliyette..!
Her sey para icin ...Hani diyorlarya Halka hizmet ...O dogru degil...Adam kafaya koydu yandas olmayanlarin Kodese.......Kalanlari bana yeter diyor.Demeokrasi... Devamını Gör
böyle bir şey olsa kimse şaşırmaz. çünkü bunlardan herşey beklenir. yarın işbankası genel müdürünü yolsuzluk nedeniyle görevden alıp yerine kayyum atayabilir... Devamını Gör