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Kulislerde Hareketlilik: Elektrikten Sonra Doğal Gaza Zam İddiaları

Kulislerde Hareketlilik: Elektrikten Sonra Doğal Gaza Zam İddiaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 12:19

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek, 1 Nisan'dan itibaren elektriğe zam geleceğini iddia etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan zam sorusuna net ve kesin bir yanıt gelmedi. Gazeteci Aydilek, şimdi ise enerji kulislerinde doğal gaz zam hazırlığının olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

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Elektriğe yüzde 25 zam geleceğine dair iddialara Bakan’dan yanıt geldi.

Elektriğe yüzde 25 zam geleceğine dair iddialara Bakan’dan yanıt geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a 26 Mart Çarşamba günü zam iddiaları soruldu. Bayraktar ise “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi. 

Elektriğe zam iddialarının sahibi ise ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek. Aydilek, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Enerji yönetimi, 1 Nisan’dan geçerli elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını tamamladı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor' ifadelerine yer vermişti.

"Doğal gaza zam hazırlığı" iddiası.

"Doğal gaza zam hazırlığı" iddiası.
twitter.com

Gazeteci Olcay Aydilek, bu kez doğal gaza zam hazırlığı yapıldığını iddia etti. Aydilek'in X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Ankara'da, enerji kulislerinde hareketlilik sürüyor. BOTAŞ’ın, konutlara sattığı doğal gazda zam ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yaptığı ve bunu enerji yönetimine sunduğu belirtiliyor. Sektör çevrelerinde, 1 Nisan’dan geçerli gaza 'çift haneli' yüksek oranlı zam konuşuluyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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