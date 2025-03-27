Kulislerde Hareketlilik: Elektrikten Sonra Doğal Gaza Zam İddiaları

Gazeteci Olcay Aydilek, bu kez doğal gaza zam hazırlığı yapıldığını iddia etti. Aydilek'in X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Ankara'da, enerji kulislerinde hareketlilik sürüyor. BOTAŞ’ın, konutlara sattığı doğal gazda zam ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yaptığı ve bunu enerji yönetimine sunduğu belirtiliyor. Sektör çevrelerinde, 1 Nisan’dan geçerli gaza 'çift haneli' yüksek oranlı zam konuşuluyor.'