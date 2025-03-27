Kulislerde Hareketlilik: Elektrikten Sonra Doğal Gaza Zam İddiaları
Kulislerde Hareketlilik: Elektrikten Sonra Doğal Gaza Zam İddiaları
Ekonomi yazarı Olcay Aydilek, 1 Nisan'dan itibaren elektriğe zam geleceğini iddia etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan zam sorusuna net ve kesin bir yanıt gelmedi. Gazeteci Aydilek, şimdi ise enerji kulislerinde doğal gaz zam hazırlığının olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektriğe yüzde 25 zam geleceğine dair iddialara Bakan’dan yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Doğal gaza zam hazırlığı" iddiası.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın