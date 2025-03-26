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İslam Memiş Altın Tahminini Açıkladı, Yatırımcıları Uyardı: “Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”

İslam Memiş Altın Tahminini Açıkladı, Yatırımcıları Uyardı: “Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 15:28

Altın fiyatlarındaki belirsizlik son günlerde tarihi rekorlarla kendisini gösterdi. Gram altın 26 Mart Çarşamba günü 3 bin 700 TL seviyesinde işlem gördü. Yatırımcının aklında altın alıp almamaya dair soru işaretleri bulunurken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarına teknik düzeltme beklediğinin altını çizerek yatırımcıya “Bekleyin” uyarısı yaptı.

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Altın almalı mıyım?

Altın almalı mıyım?

Bu soruya altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Şimdilik bekleyin' yanıtını verdi. Memiş, şu anda altın fiyatlarının 'alınabilir' olmadığını vurgulayarak fiyatlara teknik düzeltme beklediğini vurguladı. TGRT Haber’de yayımlanan “Bilmedikleriniz” programında konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarına dair tahminlerini paylaştı.

Gram altının 4 bin-4 bin 500 TL; ons altının ise 3 bin-3 bin 500 dolar seviyesine çıkmasını beklediğini aktaran Memiş, gramın 3 bin 700 TL altına inmesi gerektiğini kaydetti. 

Altın fiyatlarına teknik olarak düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

İslam Memiş: "Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”

İslam Memiş: "Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”

Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşlara “Bekleyin” uyarısı yaptı. Şu anda altın almamanın ve beklemenin daha mantıklı karar olduğunu söyleyen Memiş, ikinci bir yükseliş dalgasının piyasalarda beklendiğini de belirtti. Fiyatlara düzeltme beklediğini ifade eden Memiş, altının arttığı ve azaldığı dönemlerde vatandaşın yatırım için dikkatli olması olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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