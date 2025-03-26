İslam Memiş Altın Tahminini Açıkladı, Yatırımcıları Uyardı: “Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”
İslam Memiş Altın Tahminini Açıkladı, Yatırımcıları Uyardı: “Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”
Altın fiyatlarındaki belirsizlik son günlerde tarihi rekorlarla kendisini gösterdi. Gram altın 26 Mart Çarşamba günü 3 bin 700 TL seviyesinde işlem gördü. Yatırımcının aklında altın alıp almamaya dair soru işaretleri bulunurken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarına teknik düzeltme beklediğinin altını çizerek yatırımcıya “Bekleyin” uyarısı yaptı.
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Altın almalı mıyım?
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İslam Memiş: "Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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