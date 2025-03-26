İslam Memiş Altın Tahminini Açıkladı, Yatırımcıları Uyardı: “Fiyatlara Düzeltme Gelebilir, Bekleyin”

Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşlara “Bekleyin” uyarısı yaptı. Şu anda altın almamanın ve beklemenin daha mantıklı karar olduğunu söyleyen Memiş, ikinci bir yükseliş dalgasının piyasalarda beklendiğini de belirtti. Fiyatlara düzeltme beklediğini ifade eden Memiş, altının arttığı ve azaldığı dönemlerde vatandaşın yatırım için dikkatli olması olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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