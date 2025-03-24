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Emekli Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı: SGK Duyurdu! Kaç TL Yatırılacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı: SGK Duyurdu! Kaç TL Yatırılacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 12:34

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı. Emeklilerin Ramazan ikramiyeleri ödenmeye başlanırken hesaplara ne kadar yatırılacağı merak ediliyor. 2025 bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlenmişti. Geçen hafta 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti ancak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle TBMM’de CHP’li vekiller kararı protesto etmişti. Genel Kurul’da yaşanan olaylar nedeniyle ikramiye teklifi konuşulmadı. 

Şimdilik hesaplara 3 bin TL olarak yatırılacak emekli bayram ikramiyesinin bin liralık farkının önümüzdeki günlerde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkaran yasa teklifinin yasal süreci devam ediyor.

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Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Bayram ikramiyesi ödeme takvimi:

Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Bayram ikramiyesi ödeme takvimi:
twitter.com

SGK'dan yapılan paylaşımda 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Yapılan paylaşımda bayram ikramiyelerinin 3 bin TL olarak yatırılacağı paylaşıldı.

SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;

  • 17,18,19 olanlara 24 Mart,

  • 20,21,22 olanlara 25 Mart,

  • 23,24,25,26 olanlara 26 Mart,

  • Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,

  • Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde.

Hesaplara kaç TL yatırılacak?

Hesaplara kaç TL yatırılacak?

SGK tarafından yapılan açıklamada hesaplara 3 bin TL yatırılacağı duyuruldu. 2025 emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yatırılmıştı. 

4 bin TL'ye çıkaran yasa teklifi için yasal süreç devam ediyor. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Meclis'te protesto edilmişti. Bu nedenle yasa teklifi görüşmesi gerçekleşmedi. 

Ancak aradaki bin liralık farkın önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

SGK açıklamasında konuya dair şu ifadeler yer aldı:

'Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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