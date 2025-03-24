Emekli Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı: SGK Duyurdu! Kaç TL Yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı. Emeklilerin Ramazan ikramiyeleri ödenmeye başlanırken hesaplara ne kadar yatırılacağı merak ediliyor. 2025 bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlenmişti. Geçen hafta 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti ancak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle TBMM’de CHP’li vekiller kararı protesto etmişti. Genel Kurul’da yaşanan olaylar nedeniyle ikramiye teklifi konuşulmadı.

Şimdilik hesaplara 3 bin TL olarak yatırılacak emekli bayram ikramiyesinin bin liralık farkının önümüzdeki günlerde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkaran yasa teklifinin yasal süreci devam ediyor.