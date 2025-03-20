Gösterge Panelindeki Işıklar ve İşaretler Ne Anlama Geliyor? Arabalarda İkaz Lambaları ve Anlamları

17.Fren pedalına basın ki motor çalışsın.

18.Sadece otomatik vitesli araçlarda bulunur. Otomatik vites kolunun çalışabilmesi için fren pedalına basmanız gerektiğini gösterir.

19.Direksiyon kilidi uyarısı. Sarı ise aracı servise götürmeli, kırmızı ise kesinlikle kullanmamalısınız.

20.Uzun mesafeli farlar açık.

21.Lastik basıncı düşük ya da sistemde sorun var.

22.Kısa farlar, sinyaller ve stop lambaları açık ya da arızalı.

23.Park, fren, arka sis, sinyal, iç aydınlatma ve plaka lambaları ile gündüz sürüş farlarından herhangi biri arızalı.

24.Dış fren ampulü arızalı.

25.Filtre sistemi arızalı. Tıkalı ise genelde yanmaz.

26.Römork bağlanan araçlarda römorka elektrik vermek için bulunan bağlantı kesik ya da arızalı.

27.Hava süspansiyon uyarı ışığı.

28.Sinyal vermeden şerit değiştirdiniz!

29.Katalizör sistemi arızalı.

30.Emniyet kemeri takılı değil.

31.Aracınızı park edip tamamen durdurduktan sonra vitesi “Park” durumuna getirdiğinizde bu ışık yanar (otomatik vitesli araçlarda).

32.Akü boş ya da şarj sisteminde sorun var.

33.Park etme yardım sistemi.