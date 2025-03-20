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Gösterge Panelindeki Işıklar ve İşaretler Ne Anlama Geliyor? Arabalarda İkaz Lambaları ve Anlamları

Gösterge Panelindeki Işıklar ve İşaretler Ne Anlama Geliyor? Arabalarda İkaz Lambaları ve Anlamları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2025 - 12:30

Trafikte ikaz lambaları büyük öneme sahip. Arabada yaşanan bir sıkıntı gösterge panelinde yer alan işaretler ve ışıklarla bize anlatılmaya çalışılıyor. Bu işaretleri her araç sahibinin öğrenmesi ve bilmesi gerek! Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Gösterge panelinde yanan ışıklar ve anlamlarını sizler için derledik.

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İkaz lambalarının numaralarına bakarak, ne anlama geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz:

İkaz lambalarının numaralarına bakarak, ne anlama geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz:

1.Ön sis lambası açık.

2.Elektrik Kontrollü Direksiyon Sistemi Lambası (EPS). Aracınızı çalıştırdıktan sonra yanan ve kısa bir süre sonra sönen bu ışık normalden daha uzun bir süre yanıyorsa direksiyon sisteminde bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz.

3.Arka sis lambaları açık.

4.Ön cam yıkama sıvısı az kalmış ya da bitmiş.

5.Fren balataları aşınmış.

6.Hız sabitleyici açık.

7.Sinyal açık.

8.Yağış esnasında ışığın kırılma ve yansımasını hesaplayıp kontrol ünitesine bildiren aydınlık ve yağmur sensörüdür. 

9.Buzlu ve kaygan yollarda kullanmanız gereken kış modu butonu.

10.Mesaj uyarı lambası. Sarı ve kırmızı renkler mesajın aciliyetini gösterir.

11.Isıtma bujilerini gösterir.

12.Dışarıdaki hava durumunu gösterir.

13.Arabanın start sisteminde arıza var.

14.Anahtar arabada değil.

15.Kumanda pili düşük seviyede.

16.Takip mesafesi uyarı işareti.

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17.Fren pedalına basın ki motor çalışsın.

18.Sadece otomatik vitesli araçlarda bulunur. Otomatik vites kolunun çalışabilmesi için fren pedalına basmanız gerektiğini gösterir.

19.Direksiyon kilidi uyarısı. Sarı ise aracı servise götürmeli, kırmızı ise kesinlikle kullanmamalısınız.

20.Uzun mesafeli farlar açık.

21.Lastik basıncı düşük ya da sistemde sorun var.

22.Kısa farlar, sinyaller ve stop lambaları açık ya da arızalı.

23.Park, fren, arka sis, sinyal, iç aydınlatma ve plaka lambaları ile gündüz sürüş farlarından herhangi biri arızalı.

24.Dış fren ampulü arızalı.

25.Filtre sistemi arızalı. Tıkalı ise genelde yanmaz.

26.Römork bağlanan araçlarda römorka elektrik vermek için bulunan bağlantı kesik ya da arızalı.

27.Hava süspansiyon uyarı ışığı.

28.Sinyal vermeden şerit değiştirdiniz!

29.Katalizör sistemi arızalı.

30.Emniyet kemeri takılı değil.

31.Aracınızı park edip tamamen durdurduktan sonra vitesi “Park” durumuna getirdiğinizde bu ışık yanar (otomatik vitesli araçlarda).

32.Akü boş ya da şarj sisteminde sorun var.

33.Park etme yardım sistemi.

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34.Servis arıza uyarı lambası.

35.Adaptif ışık sistemi uyarı ışığı.

36.Far seviye kontrol sistemi arızalı.

37.Arka spoyler sistemi arızalı.

38.Arabanın çatısı açık.

39.Hava yastığı ve emniyet kemeri sistemi arızalı.

40.Fren sisteminde sorun var.

41.Yakıt filtresindeki su seviyesi artmış.

42.Airbag sistemi kapalı.

43.Mekanik bir sorun ya da elektrik sistemi arızası var.

44.Kısa farlar açık.

45.Hava filtresi kirli ya da eski.

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46.Ekonomik sürüş yaptığınızı gösteren ECO göstergesi.

47.İniş Kontrol Sistemi (DCS) aktif ve hazır değil.

48.Motor soğutma sıvısı fazla ısınmış.

49.ABS ikaz lambası. Kontak anahtarı “ON” konumundayken yanmazsa yandıktan sonra sönmezse ve sürüş sırasında yanarsa arızalı demektir.

50.Yakıt filtresi kirli ya da arızalı.

51.Kapılardan herhangi biri açık.

52.Motor kaputu açık.

53.Yakıt azalmakta.

54.Otomatik viteste sorun var.

55.Hız sınırı aşıldı (Hız sınırı bulunan araçlar için).

56.Süspansiyon sistemi arızalı.

57.Yağ seviyesi azalmış.

58.Ön camın buz çözme özelliği aktif.

59.Bagaj kapağı açık.

60.ESP (Elektronik Stabilite Programı) kapalı.

61.Yağmur sensörü aktif.

62.Motor arızalı.

63.Arka cam buz çözücü aktif.

64.Otomatik cam sileceği aktif.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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