Gösterge Panelindeki Işıklar ve İşaretler Ne Anlama Geliyor? Arabalarda İkaz Lambaları ve Anlamları
Gösterge Panelindeki Işıklar ve İşaretler Ne Anlama Geliyor? Arabalarda İkaz Lambaları ve Anlamları
Trafikte ikaz lambaları büyük öneme sahip. Arabada yaşanan bir sıkıntı gösterge panelinde yer alan işaretler ve ışıklarla bize anlatılmaya çalışılıyor. Bu işaretleri her araç sahibinin öğrenmesi ve bilmesi gerek! Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Gösterge panelinde yanan ışıklar ve anlamlarını sizler için derledik.
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İkaz lambalarının numaralarına bakarak, ne anlama geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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