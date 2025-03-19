Hayır Gelişigüzel Değil: Arabalar Neye Göre İsimlendiriliyor?

Elektrikli araç segmentine girişini simgeleyen “Prologue” modeli, yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Honda Passport, macera odaklı bir SUV olduğu için seyahat ve keşifle bağdaştırılıyor. Ancak bazı markalar, anlamlı isimler yerine tamamen harf ve rakam kombinasyonlarına yöneliyor.

Mercedes-Benz’in S-Class modeli, Almanca “Sonderklasse” yani “Özel Sınıf” anlamına gelirken, BMW ve Audi gibi üreticiler ise serilerini numaralarla adlandırarak bir hiyerarşi oluşturuyor.