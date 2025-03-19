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Hayır Gelişigüzel Değil: Arabalar Neye Göre İsimlendiriliyor?

Hayır Gelişigüzel Değil: Arabalar Neye Göre İsimlendiriliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 19:44

Otomotiv dünyasında bir aracın ismi, markanın kimliğini, modelin ruhunu ve hatta hedef kitlesini yansıtan bilinçli bir tercih oluyor. Yeni bir model piyasaya sürüleceğinde isim belirleme süreci, sadece bir kelime seçmekten çok daha fazlasını içeriyor. Pazarlama ekipleri, mühendisler ve tasarımcılar, aracın konseptini, kimliği ve pazar konumunu yansıtan bir isim bulmak için titiz bir beyin fırtınası sürecinden geçiyor. Bazı markalar güçlü, güven veren isimleri tercih ederken, bazıları teknolojiyi ve geleceği çağrıştıran kelimeler seçiyor. Gelin kim neye göre seçim yapıyor bakalım!

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Yeni bir model piyasaya sürülmeden yıllar önce, markaların pazarlama, mühendislik ve tasarım ekipleri, modelin kimliğini en iyi yansıtan ismi belirlemek için bir araya geliyor.

Yeni bir model piyasaya sürülmeden yıllar önce, markaların pazarlama, mühendislik ve tasarım ekipleri, modelin kimliğini en iyi yansıtan ismi belirlemek için bir araya geliyor.

Beyin fırtınası oturumlarında, aracın tasarımı, özellikleri ve hedef kitlesi göz önünde bulundurularak çeşitli isimler belirleniyor. İsimler daha sonra farklı dillerde ve kültürel bağlamlarda inceleniyor. 

Markalar, isimlerinin küresel pazarda nasıl algılanacağını ölçmek için anketler düzenliyor ve seçilen isimler yasal denetimlerden geçiriliyor. Bir isim zaten başka marka tarafından tescillenmişse veya başka bir dilde olumsuz anlama sahipse, alternatiflere yönelmek zorunda kalıyorlar.

Örneğin Honda, isimlerini genellikle bir anlamla ilişkilendirerek belirliyor.

Örneğin Honda, isimlerini genellikle bir anlamla ilişkilendirerek belirliyor.

Elektrikli araç segmentine girişini simgeleyen “Prologue” modeli, yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Honda Passport, macera odaklı bir SUV olduğu için seyahat ve keşifle bağdaştırılıyor. Ancak bazı markalar, anlamlı isimler yerine tamamen harf ve rakam kombinasyonlarına yöneliyor. 

Mercedes-Benz’in S-Class modeli, Almanca “Sonderklasse” yani “Özel Sınıf” anlamına gelirken, BMW ve Audi gibi üreticiler ise serilerini numaralarla adlandırarak bir hiyerarşi oluşturuyor.

Bazı markalar ise araç isimlerini belirlerken coğrafi lokasyonlardan ve kültürel referanslardan ilham alıyor.

Bazı markalar ise araç isimlerini belirlerken coğrafi lokasyonlardan ve kültürel referanslardan ilham alıyor.

Hyundai’nin Tucson ve Santa Fe modelleri, ABD’deki popüler şehirlerden isimlerini alırken, Kona modeli Hawaii’nin ünlü bir bölgesine gönderme yapıyor. Lamborghini ise tamamen kendine özgü bir isimlendirme stratejisine sahip. Markanın tüm modelleri, İspanyol dövüş boğalarından esinlenerek adlandırılıyor. Miura, belirli bir boğa ırkının adı, Murciélago ise 28 kılıç darbesine rağmen hayatta kalan efsanevi bir dövüş boğasının ismi.

Bazı isimler ise otomobilin karakterini anlatmak için seçiliyor. Hyundai Palisade, kelime anlamı olarak güç ve korumayı çağrıştırıyor. Toyota’nın Supra modeli, Latince’de “üstün” anlamına gelirken, Ferrari’nin Testarossa’sı İtalyanca “kırmızı kafa” anlamına gelerek aracın motor bloğuna gönderme yapıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle elektrikli ve otonom araç üreticileri, isimlendirme stratejilerini de değiştiriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle elektrikli ve otonom araç üreticileri, isimlendirme stratejilerini de değiştiriyor.

Hyundai’nin IONIQ serisi, “ion” ve “unique” kelimelerinin birleşiminden türetilerek markanın yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını vurguluyor. Mercedes’in elektrikli EQ serisi ise “Electric Intelligence” yani “Elektrikli Zeka” anlamına geliyor.

Tesla, model isimlendirme sürecinde biraz daha eğlenceli bir yaklaşım benimsedi. CEO Elon Musk; Model S, Model 3, Model X ve Model Y isimlerini bir araya getirdiğinde “SEXY” kelimesinin oluşmasını sağladı. Ancak Ford’un Model E ismini tescillemesi nedeniyle Tesla, “E” yerine “3” kullanmak zorunda kaldı.

Bazen markalar, isim seçiminde büyük hatalar yapabiliyor.

Bazen markalar, isim seçiminde büyük hatalar yapabiliyor.

Bunun en ünlü örneklerinden biri Chevrolet Nova. Şehir efsanelerine göre İspanyolca’da “No va” yani “gitmiyor” anlamına geldiği için Latin Amerika’da satışlarının düştüğü iddia edildi. Ancak dilbilimciler, bu kullanımın aslında İspanyolca kurallarına uymadığını ve hikayenin sadece bir mit olduğunu açıkladı.

Benzer şekilde, Mitsubishi Pajero modeli, İspanyolca’da argo bir kelimeyle benzerlik taşıdığı için bazı pazarlarda “Montero” olarak değiştirildi. Ford Pinto ise Brezilya’da, argo bir kelimeye denk geldiği için tüketiciler arasında alay konusu oldu. Bu yüzden büyük markalar, isimleri belirlerken olası yanlış anlamaları önlemek için ciddi dil araştırmaları yapıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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