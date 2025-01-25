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Arabalardaki Bu Gizemli Düğmenin İşlevi Tam Olarak Ne?

Arabalardaki Bu Gizemli Düğmenin İşlevi Tam Olarak Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 12:42

Yeni bir araba aldığınızda, üzerinde hiçbir açıklama olmayan düğmelerle karşılaşmak kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu gizemli düğme, internette viral olmayı başardı! Yeni bir araba aldığınızda, üzerinde hiçbir açıklama olmayan düğmelerle karşılaşmak kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu gizemli düğme, internette viral olmayı başardı!

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Peugeot marka yeni bir araba satın alan bir sürücü, aracındaki gizemli bir düğmenin ne işe yaradığını çözmek için Reddit’te bir paylaşım yaptı.

Peugeot marka yeni bir araba satın alan bir sürücü, aracındaki gizemli bir düğmenin ne işe yaradığını çözmek için Reddit’te bir paylaşım yaptı.

Düğmenin üzerindeki simge, bir arabanın etrafında dalga çizgileriyle gösterilmişti ve altında “OFF” yazıyordu.

Düğmenin üzerindeki simge, bir arabanın etrafında dalga çizgileriyle gösterilmişti ve altında “OFF” yazıyordu.

Sürücü, internetten yaptığı tüm araştırmalara rağmen düğmenin işlevini bulamayınca sosyal medyaya danıştı.

Sonunda bir kullanıcı, düğmenin işlevini açıkladı. Bu düğme, araç kilitlendiğinde içerdeki ultrasonik alarm sensörlerini devre dışı bırakmak için kullanılıyor.

Sonunda bir kullanıcı, düğmenin işlevini açıkladı. Bu düğme, araç kilitlendiğinde içerdeki ultrasonik alarm sensörlerini devre dışı bırakmak için kullanılıyor.

Peki ne işe yarıyor? Eğer arabada bir evcil hayvan ya da hareket edebilecek eşyalar bırakırsanız, bu sensörler hareketi algılayarak alarmı çalıştırabilir.

Peki ne işe yarıyor? Eğer arabada bir evcil hayvan ya da hareket edebilecek eşyalar bırakırsanız, bu sensörler hareketi algılayarak alarmı çalıştırabilir.

Düğmeyi kullanarak bu sensörleri devre dışı bırakabilir ve alarmın gereksiz yere çalmasını önleyebilirsiniz. Bu tür bir özellik, özellikle arabada evcil hayvan bırakan sürücüler için oldukça faydalı.

Düğmeyi kullanarak bu sensörleri devre dışı bırakabilir ve alarmın gereksiz yere çalmasını önleyebilirsiniz. Bu tür bir özellik, özellikle arabada evcil hayvan bırakan sürücüler için oldukça faydalı.
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Ancak aracınızdaki düğmelerin işlevini öğrenmeden rastgele basmamak önemli. Her düğmenin bir amacı var ve bazen düşündüğünüzden çok daha fazla işe yarayabiliyor!

Ancak aracınızdaki düğmelerin işlevini öğrenmeden rastgele basmamak önemli. Her düğmenin bir amacı var ve bazen düşündüğünüzden çok daha fazla işe yarayabiliyor!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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