Otomatik Vitesli Arabalarda Gaz Pedalının Altında Konumlanan Bu Tuş Ne İşe Yarıyor?
Otomatik Vitesli Arabalarda Gaz Pedalının Altında Konumlanan Bu Tuş Ne İşe Yarıyor?
Daha önce hiç otomatik veya yarı otomatik vitesli bir araba kullandınız mı? Kullanmış olsanız bile bu tip araçlarda gaz pedalının altında bir tuş bulunduğunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Pek çok kişi böyle bir mekanizmanın varlığından habersiz. Peki, gaz pedalının altında bulunan bu küçük tuş ne işe yarıyor? Gelin, cevabını birlikte öğrenelim!
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Günümüzde otomatik vitesli araçlar daha çok rağbet görüyor. Tam otomatik ve bazı yarı otomatik araçlarda ise gaz pedalının altında küçük ama önemli bir tuş bulunuyor.
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Birçok sürücünün farkında bile olmadığı bu tuş, ani hızlanmaya ihtiyacı olan sürücülerin imdadına yetişiyor.
Kısaca ''Kickdown'' tuşu olarak bilinen bu mekanizma, ani hızlanma gereksinimi ortaya çıktığında devreye giriyor. Gaz pedalının en alt kısmında konumlanan ''Kickdown'' tuşu, gaza tamamen bastığınızda aktif hale geliyor.
Devreye giren mekanizma, motorun daha yüksek devirlerde çalışmasını sağlayarak araca hız kazandırıyor. Özellikle hızlı sollamalar veya ani kalkışlar için kullanılan bu özellik, hız tutkunu sürücülere önemli bir avantaj sağlayabiliyor.
Ancak bunun getirisi kadar götürüsü de var. Bu tuşun devreye girmesi, aracın daha fazla güç harcaması ve doğal olarak daha fazla yakıt tüketmesi anlamına geliyor. Sürüş güvenliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, yüksek hızlarda araba sürmekten olabildiğince kaçınmamız gerekiyor.
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