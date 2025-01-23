Otomatik Vitesli Arabalarda Gaz Pedalının Altında Konumlanan Bu Tuş Ne İşe Yarıyor?

Daha önce hiç otomatik veya yarı otomatik vitesli bir araba kullandınız mı? Kullanmış olsanız bile bu tip araçlarda gaz pedalının altında bir tuş bulunduğunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Pek çok kişi böyle bir mekanizmanın varlığından habersiz. Peki, gaz pedalının altında bulunan bu küçük tuş ne işe yarıyor? Gelin, cevabını birlikte öğrenelim!