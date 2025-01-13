Arabalarda Bulunan Adaptif Hız Sabitleyici Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

Otomobillerde teknoloji geliştikçe araba sürmek daha kolay ve keyifli bir hal alıyor. Adaptif hız sabitleyici gibi teknolojiler sayesinde daha az enerjiyle daha güvenli bir sürüş mümkün olabiliyor. Peki ama bu adaptif hız sabitleme teknolojisi nasıl çalışıyor? Öndeki aracın hızını nasıl algılayıp ona göre kendini ayarlıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!

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