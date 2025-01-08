Arabalarda Bulunan ''Arka Cam Rezistans'' Tuşu Gerçekten Ne İşe Yarıyor?

Ehliyetinizi yeni aldıysanız arabanızın birçok fonksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Bu da oldukça normal. Zira çoğu acemi sürücü, 5-6 kez direksiyon başına geçtikten sonra sınava girip ehliyet almaya hak kazanıyor. Ancak kendi arabasının sürücü koltuğuna oturduğunda, özellikle de zorlu hava koşullarında ''Şimdi ben ne yapacağım?'' sorusunu kendine sorabiliyor.

Acemi sürücüler ve daha önce yağışlı havalarda hiç yolculuğa çıkmamış kişilere fayda sağlayacağını düşündüğümüz bugünkü yazımızda, çoğu arabada bulunan arka cam rezistans fonksiyonunu anlatacağız. Peki, ne işe yarıyor bu? Tam olarak ne zaman kullanmak gerekiyor? Gelin, birlikte öğrenelim!