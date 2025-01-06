onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Soğuk Havalarda Otomobiller Neden Daha Fazla Yakıt Harcar?

Soğuk Havalarda Otomobiller Neden Daha Fazla Yakıt Harcar?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 17:04

Soğuk havalarda arabanızla seyahat etmeyi çok mu seviyorsunuz? Eğer öyleyse size kötü bir haberimiz var. Yapılan araştırmalar, otomobillerin soğuk havalarda genellikle daha fazla yakıt tükettiğini gösteriyor. Peki ama bunun sebebi ne? Gelin, detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan bir araştırma, benzinli bir aracın 6-7 derecelik sıcaklıkta yakıt tüketiminin 25 derecelik sıcaklıkta ölçülen tüketim değerlerine göre yaklaşık %15 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan bir araştırma, benzinli bir aracın 6-7 derecelik sıcaklıkta yakıt tüketiminin 25 derecelik sıcaklıkta ölçülen tüketim değerlerine göre yaklaşık %15 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Ortaya konan veriler, genel olarak soğuk havalarda otomobillerin daha fazla yakıt tükettiğini ortaya koyuyor. Keza bazı araç sahipleri de kış aylarında yakıt tüketimlerinin daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söylüyor.

Ortaya konan veriler, genel olarak soğuk havalarda otomobillerin daha fazla yakıt tükettiğini ortaya koyuyor. Keza bazı araç sahipleri de kış aylarında yakıt tüketimlerinin daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söylüyor.

Çünkü soğuk havalarda motorun ideal sıcaklığa ulaşması daha uzun sürüyor. İnsan vücudu soğuk havalarda sıcak kalabilmek için nasıl daha fazla kaloriye ihtiyaç duyuyorsa, arabalar da soğuk havalarda ideal sıcaklığa ulaşabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Çünkü soğuk havalarda motorun ideal sıcaklığa ulaşması daha uzun sürüyor. İnsan vücudu soğuk havalarda sıcak kalabilmek için nasıl daha fazla kaloriye ihtiyaç duyuyorsa, arabalar da soğuk havalarda ideal sıcaklığa ulaşabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca havanın yoğunluğu da önemli bir diğer etken. Soğuk hava, sıcak havadan daha yoğun olduğu için aerodinamik direnci kompanse edebilmek adına arabalara daha fazla güç gerekiyor. Haliyle bu da daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.

Ayrıca havanın yoğunluğu da önemli bir diğer etken. Soğuk hava, sıcak havadan daha yoğun olduğu için aerodinamik direnci kompanse edebilmek adına arabalara daha fazla güç gerekiyor. Haliyle bu da daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra soğuk havalar, tahmin edebileceğiniz gibi genellikle ıslak zeminler ve kaygan yollar demektir. Yani, daha zorlu seyahat koşullarında araç kullandığınız için lastiklerin performansı ve momentum gibi faktörler yakıt tüketimine doğrudan yansıyabilir.

Bunların yanı sıra soğuk havalar, tahmin edebileceğiniz gibi genellikle ıslak zeminler ve kaygan yollar demektir. Yani, daha zorlu seyahat koşullarında araç kullandığınız için lastiklerin performansı ve momentum gibi faktörler yakıt tüketimine doğrudan yansıyabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bununla birlikte, soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketimi sadece benzinli araçlarla sınırlı değil. Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, elektrikli ve hibrit araçlar da aynı şekilde soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketiyor.

Bununla birlikte, soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketimi sadece benzinli araçlarla sınırlı değil. Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, elektrikli ve hibrit araçlar da aynı şekilde soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın