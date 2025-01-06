Soğuk Havalarda Otomobiller Neden Daha Fazla Yakıt Harcar?
Soğuk Havalarda Otomobiller Neden Daha Fazla Yakıt Harcar?
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Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan bir araştırma, benzinli bir aracın 6-7 derecelik sıcaklıkta yakıt tüketiminin 25 derecelik sıcaklıkta ölçülen tüketim değerlerine göre yaklaşık %15 daha fazla olduğunu gösteriyor.
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Ortaya konan veriler, genel olarak soğuk havalarda otomobillerin daha fazla yakıt tükettiğini ortaya koyuyor. Keza bazı araç sahipleri de kış aylarında yakıt tüketimlerinin daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söylüyor.
Çünkü soğuk havalarda motorun ideal sıcaklığa ulaşması daha uzun sürüyor. İnsan vücudu soğuk havalarda sıcak kalabilmek için nasıl daha fazla kaloriye ihtiyaç duyuyorsa, arabalar da soğuk havalarda ideal sıcaklığa ulaşabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Ayrıca havanın yoğunluğu da önemli bir diğer etken. Soğuk hava, sıcak havadan daha yoğun olduğu için aerodinamik direnci kompanse edebilmek adına arabalara daha fazla güç gerekiyor. Haliyle bu da daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.
Bunların yanı sıra soğuk havalar, tahmin edebileceğiniz gibi genellikle ıslak zeminler ve kaygan yollar demektir. Yani, daha zorlu seyahat koşullarında araç kullandığınız için lastiklerin performansı ve momentum gibi faktörler yakıt tüketimine doğrudan yansıyabilir.
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Bununla birlikte, soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketimi sadece benzinli araçlarla sınırlı değil. Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, elektrikli ve hibrit araçlar da aynı şekilde soğuk havalarda daha fazla yakıt tüketiyor.
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