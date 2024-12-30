Soğuk Havalarda Araçla Hareket Etmeden Önce Motoru Isıtmaya Gerek Var mı?
Soğuk Havalarda Araçla Hareket Etmeden Önce Motoru Isıtmaya Gerek Var mı?
Eğer babanızla veya herhangi bir büyüğünüzle zamanında arabaya bindiyseniz, soğuk havalarda araçla harekete geçmeden önce bir müddet rölantide beklediklerini görmüşsünüzdür. Günümüzde hala bunu yapan araç sahipleri var. Kışın yolculuğa başlamadan önce aracı çalıştırıp motor biraz ısındıktan sonra yola öyle çıkmayı tercih ediyorlar.
Peki, bu gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Soğuk havalarda motoru çalıştırdıktan sonra beklemek cidden gerekli mi? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim!
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Soğuk havaların oldukça hakim olduğu bugünlerde, bazı araç sahiplerinin aklına şu soru geliyor: ''Kışın arabayla yola çıkmadan önce motoru ısıtmak şart mı?''
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Eskiden büyüklerimiz böyle yapardı. Soğuk havalarda yola çıkmadan önce aracı çalıştırır ve bir süreliğine rölantide beklerlerdi.
Aslında bu yaygın inanış, eski model karbüratörlü otomobillere dayanıyor. Yani, birçok konuda olduğu gibi burada da eskinin inanışı günümüzü etkileyebiliyor.
Karbüratörlü motora sahip araçların soğuk havalarda yolculuk öncesi çalıştırılması ve yola çıkmadan önce motorun ısıtılması gerekiyordu. Aksi takdirde doğru hava ve yakıt oranı tutturulamayacağı için aracınız zarar görebiliyordu.
Ancak 1990’lı yılların başında otomobil üreticileri, motora yakıt sağlamak için karbüratörler yerine elektronik yakıt enjeksiyonlarına geçiş yaptı.
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Böylece, kışın otomobillerin sorunsuz bir şekilde çalışması için motorun önceden ısıtılması gerekliliği ortadan kalkmış oldu.
Zira yeni elektronik sistemin sensörleri ile birlikte araçlar sıcaklık koşullarını kendi başlarına ayarlayabilir hale geldi.
Uzun lafın kısası, günümüzde üretilen otomobiller için böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Artık soğuk havalarda aracınızı hareket ettirmeden önce motoru bir süreliğine rölantide çalıştırmanız gerekmiyor.
Eskiden doğru olan bu davranış, günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda. Fakat nadir de olsa bazı araçlarda farklılık olabileceği için aracınızın kullanma kılavuzunu okumayı ve servisinize bu konuda danışmayı ihmal etmeyin.
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