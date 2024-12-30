Soğuk Havalarda Araçla Hareket Etmeden Önce Motoru Isıtmaya Gerek Var mı?

Eğer babanızla veya herhangi bir büyüğünüzle zamanında arabaya bindiyseniz, soğuk havalarda araçla harekete geçmeden önce bir müddet rölantide beklediklerini görmüşsünüzdür. Günümüzde hala bunu yapan araç sahipleri var. Kışın yolculuğa başlamadan önce aracı çalıştırıp motor biraz ısındıktan sonra yola öyle çıkmayı tercih ediyorlar.

Peki, bu gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Soğuk havalarda motoru çalıştırdıktan sonra beklemek cidden gerekli mi? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim!

Kaynak