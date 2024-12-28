Faydası Çok, Seveni Pek Yok: Yoldaki Kasislerin Ne İşe Yaradığını Biliyor muydunuz?
Faydası Çok, Seveni Pek Yok: Yoldaki Kasislerin Ne İşe Yaradığını Biliyor muydunuz?
Arabayla seyir halindeyken belli başlı yollarda kasislerle karşılaşırsınız. Peki, bu kasislerin neden yapıldığını biliyor muydunuz? Hızlı geçtiğimiz zaman aracın ön takımlarına zarar veren bu engeller niye bilinçli olarak yapılıyor? Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız içeriğimizi okumaya devam edin.
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Kasisleri, yola dik olarak yükseltilen ve ihtiyaç duyulan yollarda aralarında belli mesafeler olacak şekilde seri olarak yerleştirilebilen hız kesici yapılar olarak tanımlayabiliriz.
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Bu kasislerin birden fazla çeşidi bulunuyor. Plastik olanı da var kauçuk ve asfalt olanı da... Ancak yapılma sebepleri neredeyse hepsinin aynı.
Bu engeller bilinçli olarak yapılıyor. Amaç ise elbette trafik güvenliği... Çünkü kasis uygulaması sayesinde sürücüler mecburen de olsa hızını kesmek zorunda kalıyor.
Özellikle de trafik yoğunluğunun az olduğu yerlerde araç hızlarını düşürmek amacıyla yapılan bu kasisler, kazaların önlenebilmesi için en etkin yöntemlerden biri olarak biliniyor.
Ayrıca okul, hastane, çocuk bahçesi, spor ve konut alanları gibi yaya hareketliğinin yoğun olduğu yol kesimlerinde de bu yönteme sıklıkla başvuruluyor.
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Bu arada kasisleri hızlı geçtiğinizde aracınıza zarar verebileceği için kasislerden önce mutlaka bir uyarı levhası bulunuyor.
Trafik güvenliği için son derece faydalı olan kasislerin sayısı da yeni yapılanlarla birlikte artmaya devam ediyor.
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