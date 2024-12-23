Station Wagon Araçlar Bizde Pek Tutulmazken Avrupa'da Neden Bu Kadar Revaçta?
Station Wagon Araçlar Bizde Pek Tutulmazken Avrupa'da Neden Bu Kadar Revaçta?
Türkiye'de en çok tercih edilen araç tiplerinin genel olarak hatchback, sedan ve SUV olduğunu söyleyebiliriz. Satış rakamlarına bile bakmaya gerek yok aslında. Zira dışarı çıktığınızda etrafınızda duran araçlara biraz bakmanız halinde çoğunun SUV, sedan veya hatchback olduğunu görebilirsiniz.
Bizim ülkemizde Station Wagon (SW) araçların pek tercih edilmediği su götürmez bir gerçek. Avrupa'da ise Station Wagon araçların oldukça revaçta olduğunu söylememiz mümkün. Peki ama neden? Bizim ülkemizde pek tutulmayan bu araç tipi neden Avrupa'da çok satılıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Station Wagon, genellikle tavanı arabanın arka kısmına kadar uzanan, uzun yapılı ve geniş bagajlı bir otomobil türü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kökeni istasyonlar arası yolcu ve yük taşımacılığına dayanan bu araç tipi, günümüzde aile otomobili olarak tercih ediliyor. Bizim ülkemizde pek tercih edilmeyen bu araçların büyük bir kısmı Avrupa'da satılıyor.
Bizde pek rağbet görmemesinin asıl nedeni, park yeri bulma konusunda zorluk yaşıyor olmamızdan kaynaklı. Hatchback araçların Türkiye'de bu kadar fazla tercih edilmesinin altında yatan temel sebeplerden birinin de yine park yeri sorunu olduğunu söylersek pek de yanlış olmaz.
Avrupa'da kendi garajı olan insanlar bu aracı rahatlıkla kullanabiliyor. Bizde ise eve özel garajlar pek yaygın olmadığı için park yeri sorunuyla daha sık karşılaşıyoruz.
Ayrıca Avrupa'da nakliye ve taşıma maliyetleri oldukça yüksek. Bu da geniş bagaja sahip Station Wagon araçların bu kadar revaçta olmasının nedenlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunların yanı sıra Avrupalı ailelerin genel olarak refah düzeyinin yüksek olması da araç seçiminde önemli bir etken. Bu da ne demek şimdi? Hemen açıklayalım.
Avrupalı aileler sık sık kamp yapmaya veya pikniğe gittiği için geniş bagajlı bir araba onlar için oldukça avantajlı. Bu sayede bisikletlerini, kamp çadırlarını ve malzemelerini rahatça arabanın bagajına yüklüyorlar.
Bizim ülkemizde ise ekonomik koşullardan ötürü sık sık bir yerlere gitme, kamp yapma, piknik yapma gibi aktiviteler Avrupa'da yaşayan bireylere kıyasla çok daha az. Bu da araç tercihinde önemli bir faktör elbette.
Özetleyecek olursak; daha kolay park yeri bulabilme imkanı, nakliye masraflarının yüksek olması ve geniş bagaj hacmi gibi faktörlerden ötürü SW araçlar Avrupa'da sıkça tercih ediliyor. Bizde ise ihtiyaçlara bağlı olarak SUV, sedan ve hatchback tipi araçlar daha çok rağbet görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın