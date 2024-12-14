Otomobillerde Demir Karter Muhafazası Neden Artık Pek Tercih Edilmiyor?
Otomobillerde Demir Karter Muhafazası Neden Artık Pek Tercih Edilmiyor?
Eğer yere yakın bir arabanız varsa, bazı bozuk yollarda aracınızın altının sürttüğünü muhakkak görmüşsünüzdür. Altı sürten arabası için birçok araç sahibi fazlasıyla üzülür. Zira çoğumuzda ''Aman arabama bir şey olmasın'' düşüncesi hakimdir.
Böyle zamanlarda, arabayı bazı problemlere karşı korumaya almak için karter muhafazası adı verilen bir uygulamaya başvurulur. Bir dönemler demir sac kullanılarak yapılan bu muhafazanın sonradan tehlikeli olduğu düşüncesi yayıldı. Peki ama neden? Cevabı öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.
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Karter muhafazası, motoru koruma ve yağ sızıntılarını önleme açısından önemli bir role sahiptir. Ancak bu parça her araçta standart olarak bulunmaz. Bazı araçlarda motor alt muhafazası demirden olurken, bazı araçlarda ise plastikten yapılır.
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Günümüzde karter muhafazası bulunan araçlarda genel olarak demir sac artık pek edilmiyor. Bunun başlıca sebebi ise güvenlik.
Önden bir kaza geçirdiğinizde aracın aldığı darbenin şiddetine göre motor bloğu motor takozundan koparak yere düşecek şekilde tasarlanır. Buradaki asıl amaç, motorun kabin içerisine girmesini önlemek ve araçta bulunan kişilerin güvenliğini sağlamaktır.
Demir muhafaza takıldığında ise motor takozu bırakma işlemini yapmakta zorlanacağı için motorun kabin içine girmesi gibi bir risk söz konusudur. Bu da doğal olarak araçta bulunan kişilerin hayatını tehlikeye sokar. İşte, demir karter muhafazasının artık pek tercih edilmeme sebebi de budur.
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