Otomobillerde Demir Karter Muhafazası Neden Artık Pek Tercih Edilmiyor?

Eğer yere yakın bir arabanız varsa, bazı bozuk yollarda aracınızın altının sürttüğünü muhakkak görmüşsünüzdür. Altı sürten arabası için birçok araç sahibi fazlasıyla üzülür. Zira çoğumuzda ''Aman arabama bir şey olmasın'' düşüncesi hakimdir.

Böyle zamanlarda, arabayı bazı problemlere karşı korumaya almak için karter muhafazası adı verilen bir uygulamaya başvurulur. Bir dönemler demir sac kullanılarak yapılan bu muhafazanın sonradan tehlikeli olduğu düşüncesi yayıldı. Peki ama neden? Cevabı öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.