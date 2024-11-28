Aracınızda Yakıt Depo Kapağının Hangi Tarafta Olduğunu Öğrenmenin Kolay Yolu!
Aracınızda Yakıt Depo Kapağının Hangi Tarafta Olduğunu Öğrenmenin Kolay Yolu!
Yeni bir araba aldıktan sonra büyük bir mutluluk ve hevesle bir akaryakıt istasyonuna gidersiniz. Eğer acemi bir sürücüyseniz ve arabanızı da yeni aldıysanız, yakıt depo kapağının hangi tarafta olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. ''Hadi canım, olur mu öyle şey?'' deyip geçmeyin. Bu konudan muzdarip binlerce insan var ve olmaya da devam edecek.
Biz de bu sorunu aşmanın kolay yolunu göstereceğiz. Bu içeriğimizi okuduktan sonra, yakıt depo kapağının hangi tarafta olduğunu anlamak için arabadan inmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Hazırsanız başlayalım!
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Bazı otomobillerin yakıt depo kapağı sağ tarafta yer alırken, bazılarında ise sol tarafta yer alıyor.
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Bu sebeple acemi sürücüler, bir akaryakıt istasyonuna gittiğinde anlık olarak panik yapabiliyor. ''Eyvah şimdi sağa mı götüreceğim yoksa sola mı götüreceğim'' ikilemi acemi bir sürücü için büyük problemlere davetiye çıkarabiliyor.
Aslında arabanızın yakıt deposunun sağda mı yoksa solda olduğunu öğrenmek için aracı durdurup inmenize gerek yok. Önünüzdeki gösterge ekranına bakarak da bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Nasıl mı?
Hemen hemen bütün otomobillerin gösterge ekranında bir benzin pompası sembolü bulunur. Aşağıdaki örnek görselde de görebileceğiniz gibi bu pompanın yanında sağı gösteren bir ok bulunuyor. İşte bu ok, araç yakıt deposunun sağda olduğunu gösteriyor.
Bu ok sol yönü gösterdiğinde ise aracınızın yakıt depo kapağının solda olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzinliğe gittiğinizde buna göre sağdaki veya soldaki pompaya yanaşırsınız.
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Ancak bazı araçlarda bu durum okla gösterilmiyor. Peki, o zaman nasıl anlayacağız? Eğer ok yoksa, gösterge ekranındaki pompanın ne tarafta olduğuna bakmanız gerekiyor. Pompa sağ taraftaysa yakıt deponuz sağda, pompa sol taraftaysa yakıt deponuz da soldadır. İşte, bu kadar basit!
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