Araba Sürmeyi Öğrenirken Yaşadığı En Komik Olayı Anlatan Twitter Kullanıcıları

Araba sürmeyi öğrendiğiniz dönemi, başınıza birbirinden ilginç ve komik olayların geldiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Zira acemiyken birçok hata yapıyor, sonrasında ise bu hatalarımızı hatırlayıp kendimize gülüyoruz. Bunun bilincinde olan bir Twitter kullanıcısı, ''Araba sürmeyi öğrenirken yaşadığınız en komik olay neydi?'' diye sordu. O kullanıcıya birbirinden komik cevaplar gelirken, bazı cevaplar güldürürken düşündürdü.