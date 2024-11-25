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Araba Sürmeyi Öğrenirken Yaşadığı En Komik Olayı Anlatan Twitter Kullanıcıları

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Araba Sürmeyi Öğrenirken Yaşadığı En Komik Olayı Anlatan Twitter Kullanıcıları

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 14:53

Araba sürmeyi öğrendiğiniz dönemi, başınıza birbirinden ilginç ve komik olayların geldiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Zira acemiyken birçok hata yapıyor, sonrasında ise bu hatalarımızı hatırlayıp kendimize gülüyoruz. Bunun bilincinde olan bir Twitter kullanıcısı, ''Araba sürmeyi öğrenirken yaşadığınız en komik olay neydi?'' diye sordu. O kullanıcıya birbirinden komik cevaplar gelirken, bazı cevaplar güldürürken düşündürdü.

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Twitter'da (X) paylaşımlar yapan @mdnkocx, ''Araba sürmeyi öğrenirken yaşadığınız en komik olay neydi?'' diye sordu👇

Twitter'da (X) paylaşımlar yapan @mdnkocx, ''Araba sürmeyi öğrenirken yaşadığınız en komik olay neydi?'' diye sordu👇
twitter.com

O soruya birbirinden komik cevaplar geldi👇

O soruya birbirinden komik cevaplar geldi👇
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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