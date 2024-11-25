Birisinden Soğumak İsteyenler İçin X Kullanıcısından Akılalmaz Taktik: Instagram Profilini Yapay Zekaya Atın
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Birisinden Soğumak İsteyenler İçin X Kullanıcısından Akılalmaz Taktik: Instagram Profilini Yapay Zekaya Atın
En büyük korkularımızdan birisi de yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi olabilir. Ancak yapay zeka insanlığı ele geçirme aşamasına geldi mi bilmiyoruz ama ilişkilerde güzel taktikler vermek için kullanıldığını biliyoruz…
Twitter’da bir kullanıcı birinden soğumak için yapay zekanın kullanılabileceğine dair bir öneride bulundu. Geçmiş zamandan bu yana insanlığı ele geçirmesinden korktuğumuz yapay zekaya soğumak istediğiniz kişinin profilini atın ve yorumlatın…
Twitter’da ‘@popovodusesi’ isimli hesap bunu nasıl yapacağınızı anlattı.
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"Yapay zeka bizi ele geçirecek...", "Yapay zekalar canlanacak ve sonumuzu getirecek..." Yıllardır bu klişeleri filmlerde, dizilerden duyduk. Ancak sakin olun böyle bir şey yok! En azından şimdilik... Yapay zekalar dünyayı ele geçirme hazırlığı yapıyorsa da bi' oturup soluklanmasını tavsiye ederiz. Çünkü şimdi yorumlanması gereken bir aşk hayatımız var!
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X'te (Twitter) '@popovodusesi' isimli kullanıcı akla gelmeyecek bir öneride bulundu: Soğumak istediğiniz kişinin profilini yapay zekaya yorumlatın.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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