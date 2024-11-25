Birisinden Soğumak İsteyenler İçin X Kullanıcısından Akılalmaz Taktik: Instagram Profilini Yapay Zekaya Atın

En büyük korkularımızdan birisi de yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi olabilir. Ancak yapay zeka insanlığı ele geçirme aşamasına geldi mi bilmiyoruz ama ilişkilerde güzel taktikler vermek için kullanıldığını biliyoruz…

Twitter’da bir kullanıcı birinden soğumak için yapay zekanın kullanılabileceğine dair bir öneride bulundu. Geçmiş zamandan bu yana insanlığı ele geçirmesinden korktuğumuz yapay zekaya soğumak istediğiniz kişinin profilini atın ve yorumlatın…

Twitter’da ‘@popovodusesi’ isimli hesap bunu nasıl yapacağınızı anlattı.