onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Schengen Vizesi Alamıyorum Diye Üzülmeyin: İki Günlük Vize Verilen Kadının Dramı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Schengen Vizesi Alamıyorum Diye Üzülmeyin: İki Günlük Vize Verilen Kadının Dramı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2024 - 12:38

Avrupa ülkelerine gidiş için ihtiyacımız olan Schengen vizesi krizi devam ediyor. Akademisyenlerden sanatçılara kadar; hatta herhangi bir Avrupa ülkesinde eğitim hakkı kazanmış olmasına rağmen vize alamadığı için gidemeyen pek çok öğrenci bulunuyor.

Üstelik Schengen vizesine başvuru süreci de öyle kolay değil. İstenilen bir dosya dolusu evrakların yanı sıra başvuru ücretleri de yaklaşık 4 bini buluyor. 

Bu kadar masraf yapıp da hiçbir sebep yokken vize reddiyle karşılaşmak sinirleri alt üst edebiliyor. X’te (eski adıyla Twitter) ‘@busraggunay’ isimli kullanıcının başına gelen “Vize keşke çıkmasaydı” dedirtti. Büşra Günay, “2 günlük” vize çıktığını sosyal medya hesabından paylaşarak espriyle karışık isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkece 7'den 77'ye hakim olduğumuz konulardan biri de Schengen vizesi düğümü... Siyasetten ekonomiye kadar her konuda uzmanlaşmamızı gerektiren Türkiye'de bir başka derdimiz ise Avrupa ülkelerine birkaç günlüğüne gitmek için bile kılı kırk yarmak.

Ülkece 7'den 77'ye hakim olduğumuz konulardan biri de Schengen vizesi düğümü... Siyasetten ekonomiye kadar her konuda uzmanlaşmamızı gerektiren Türkiye'de bir başka derdimiz ise Avrupa ülkelerine birkaç günlüğüne gitmek için bile kılı kırk yarmak.

Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında ret oranı rekor kırıyor.

Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında ret oranı rekor kırıyor.

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan başvuruların yüzde 16.1’i reddedildi. Bir diğer ifadeyle 1 milyon 885 başvurunun 169 bin 514’ü onaylanmadı.

Vize reddine neredeyse alıştık... 1 hafta vize vermelerini de öpüp başımıza koyacak hale geldik. Peki ya dalga geçer gibi 2 günlük vize onayı hiç başınıza geldi mi?

Vize reddine neredeyse alıştık... 1 hafta vize vermelerini de öpüp başımıza koyacak hale geldik. Peki ya dalga geçer gibi 2 günlük vize onayı hiç başınıza geldi mi?
twitter.com

'Başıma gelmez' demeyin Twitter'da '@busraggunay' isimli kullanıcının başına geldi...

Schengen vizesinin sadece 2 günlük çıktığını söyleyen Büşra Günay, şu paylaşımı yaptı:

'Vizem 2 günlük çıkmış arkadaşlar sdjkdjdkdk 2 gün... Schengen defteri benim için bitmiştir. Alın avrupanızı başınıza çalın.'

Paylaşıma yorumlar yağarken kullanıcı şu açıklamayı yaptı:

Paylaşıma yorumlar yağarken kullanıcı şu açıklamayı yaptı:
twitter.com

'Toplu cevap vereyim. Almanya’dan 3. vize alışım. Biri de geçen yıla ait 6 aylık vizeydi. Okul, iş, sponsor belgeleri her şey aynı. Sıkıntı bende değil malum politik yerlerde. Yıllardır vize süreçleriyle yıpranıyoruz. Şahsen yoruldum ama sorunu büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum.'

Büşra Günay'ın esprili isyanına "Ağlanacak halimize gülüyoruz" dedirtecek yorumlar geldi👇🏻

Büşra Günay'ın esprili isyanına "Ağlanacak halimize gülüyoruz" dedirtecek yorumlar geldi👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın