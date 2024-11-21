Schengen Vizesi Alamıyorum Diye Üzülmeyin: İki Günlük Vize Verilen Kadının Dramı

Avrupa ülkelerine gidiş için ihtiyacımız olan Schengen vizesi krizi devam ediyor. Akademisyenlerden sanatçılara kadar; hatta herhangi bir Avrupa ülkesinde eğitim hakkı kazanmış olmasına rağmen vize alamadığı için gidemeyen pek çok öğrenci bulunuyor.

Üstelik Schengen vizesine başvuru süreci de öyle kolay değil. İstenilen bir dosya dolusu evrakların yanı sıra başvuru ücretleri de yaklaşık 4 bini buluyor.

Bu kadar masraf yapıp da hiçbir sebep yokken vize reddiyle karşılaşmak sinirleri alt üst edebiliyor. X’te (eski adıyla Twitter) ‘@busraggunay’ isimli kullanıcının başına gelen “Vize keşke çıkmasaydı” dedirtti. Büşra Günay, “2 günlük” vize çıktığını sosyal medya hesabından paylaşarak espriyle karışık isyan etti.