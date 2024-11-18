Almanya’da Çalışmak İsteyenlere Müjde: Almanya Çalışma Vizesinde Esneme Kararı Aldı

Almanya, işgücü açığını gidermek için vize sayısını artırma kararı aldı. Ülkede 2024 yılında mesleki vize sayısında yüzde 10'dan fazla artış olacağı bildirildi.

Ülkede açık iş sayısı 1 milyonu aşarken, en az 200 bin kişiye daha çalışma vizesi verilmesi bekleniyor. Göçmenlerin ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için de puanlama sistemine geçiliyor.

İşte NTV’de yer alan Almanya Çalışma Vizesi haberinin detayları…