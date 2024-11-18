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Almanya’da Çalışmak İsteyenlere Müjde: Almanya Çalışma Vizesinde Esneme Kararı Aldı

Almanya’da Çalışmak İsteyenlere Müjde: Almanya Çalışma Vizesinde Esneme Kararı Aldı

Almanya Vize
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2024 - 17:24

Almanya, işgücü açığını gidermek için vize sayısını artırma kararı aldı. Ülkede 2024 yılında mesleki vize sayısında yüzde 10'dan fazla artış olacağı bildirildi.

Ülkede açık iş sayısı 1 milyonu aşarken, en az 200 bin kişiye daha çalışma vizesi verilmesi bekleniyor. Göçmenlerin ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için de puanlama sistemine geçiliyor.

İşte NTV’de yer alan Almanya Çalışma Vizesi haberinin detayları…

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Almanya’da geçen yıl yapılan düzenleme ile işçi göçüne ilişkin kurallar serbestleştirilmiş, 1,34 milyon iş imkanı yaratılmıştı.

Almanya’da geçen yıl yapılan düzenleme ile işçi göçüne ilişkin kurallar serbestleştirilmiş, 1,34 milyon iş imkanı yaratılmıştı.

Vasıflı işçi ve profesyonelleri çekmek isteyen Almanya, çalışma vizesi ile ülkedeki işçi açığını gidermeyi hedefliyor.

Vasıflı işçi ve profesyonelleri çekmek isteyen Almanya, çalışma vizesi ile ülkedeki işçi açığını gidermeyi hedefliyor.

Kanada'dan esinlenerek hazırlanan puan bazlı sistem ile birlikte 200 bin mesleki vize verilmesi öngörülüyor.

Kanada'dan esinlenerek hazırlanan puan bazlı sistem ile birlikte 200 bin mesleki vize verilmesi öngörülüyor.

Öğrenci vizeleri yüzde 20 artarken, çıraklık vizeleri iki katına çıktı. Yabancı yeterliliklerin tanınmasının yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi.

Öğrenci vizeleri yüzde 20 artarken, çıraklık vizeleri iki katına çıktı. Yabancı yeterliliklerin tanınmasının yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi.

Yeni puan sistemi, AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve ailelerini yanlarında getirmelerini kolaylaştıracak.

Yeni puan sistemi, AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve ailelerini yanlarında getirmelerini kolaylaştıracak.
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NTV'de yer alan habere göre, puan toplamada Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler dikkate alınacak.

NTV'de yer alan habere göre, puan toplamada Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler dikkate alınacak.

Almanya'da son beş yılda istihdam 1,6 milyon artarken, bu istihdamın yüzde 89'unun yabancılara ait olduğu belirtiliyor.

Almanya'da son beş yılda istihdam 1,6 milyon artarken, bu istihdamın yüzde 89'unun yabancılara ait olduğu belirtiliyor.
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