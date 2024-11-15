AB Ülkelerinin Vize Vermemesi Üzerine Aracı Kurumlar Vize Satmaya Başladı

AB ülkelerine vize almak uzun yıllardır zorlu bir süreç gerektiriyordu. Ciddi bir para ve vakit isteyen bu işlemler son yıllarda iyice imkansız hale geldi. Kendi düğününe gidemeyen damat, profesyonel olduğu halde yarışamayan sporcular, kendi konserine gidemeyen sanatçılar, kabul edildikleri okullara gidemeyen öğrenciler gibi haberler görmeye başladık. İddialara göre bazı aracı kurumlar bu durumu fırsata çevirerek büyük meblağlar karşılığında vize satmaya başladı.