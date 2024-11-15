AB Ülkelerinin Vize Vermemesi Üzerine Aracı Kurumlar Vize Satmaya Başladı
AB Ülkelerinin Vize Vermemesi Üzerine Aracı Kurumlar Vize Satmaya Başladı
AB ülkelerine vize almak uzun yıllardır zorlu bir süreç gerektiriyordu. Ciddi bir para ve vakit isteyen bu işlemler son yıllarda iyice imkansız hale geldi. Kendi düğününe gidemeyen damat, profesyonel olduğu halde yarışamayan sporcular, kendi konserine gidemeyen sanatçılar, kabul edildikleri okullara gidemeyen öğrenciler gibi haberler görmeye başladık. İddialara göre bazı aracı kurumlar bu durumu fırsata çevirerek büyük meblağlar karşılığında vize satmaya başladı.
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BirGün'den Deniz Güngör'ün haberi vize krizinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
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Bunun üzerine Ömer Yıldız isimli bir X kullanıcısı artık vizenin satıldığını öne sürdü. Tabii tanıdık şartıyla...
Kendisi bu olaya şahit olan tek kişi değildi.
Hırvatistan için 750 euro istenmiş.
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