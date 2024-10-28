Almanya’dan Schengen Vizesi Kararı: Türk Vatandaşları İtiraz Edemeyecek

Türk vatandaşlarının son yıllarda özellikle Schengen Vizesi alımında büyük zorluklar yaşadığı biliniyor. Almanya, vize ile ilgili yeni bir karar aldı. Uzun zamandır vize için Türkiye'den yapılan başvuruları azaltan Almanya, vize itiraz yasağını da uzattı. Türk vatandaşları, 2025 yılında da reddedilen vizelerine itiraz edemeyecek.