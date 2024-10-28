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Almanya’dan Schengen Vizesi Kararı: Türk Vatandaşları İtiraz Edemeyecek

Almanya’dan Schengen Vizesi Kararı: Türk Vatandaşları İtiraz Edemeyecek

Schengen Vizesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 10:56

Türk vatandaşlarının son yıllarda özellikle Schengen Vizesi alımında büyük zorluklar yaşadığı biliniyor. Almanya, vize ile ilgili yeni bir karar aldı.  Uzun zamandır vize için Türkiye'den yapılan başvuruları azaltan Almanya, vize itiraz yasağını da uzattı. Türk vatandaşları, 2025 yılında da reddedilen vizelerine itiraz edemeyecek.

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Almanya, Türkiye, Çin ve Fas’ta gelen vize başvurularının çoğunu reddetmesiyle gündeme gelmişti.

Almanya, Türkiye, Çin ve Fas’ta gelen vize başvurularının çoğunu reddetmesiyle gündeme gelmişti.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Almanya vize reddine itiraz hakkını kısıtlamıştı. Yeni alınan kararla, itiraz hakkı kısıtlaması da uzatıldı.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Almanya vize reddine itiraz hakkını kısıtlamıştı. Yeni alınan kararla, itiraz hakkı kısıtlaması da uzatıldı.

Kaynak

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vize başvurularıyla ilgili iş yükünün çok artması sebebiyle böyle bir karar alındığı duyuruldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vize başvurularıyla ilgili iş yükünün çok artması sebebiyle böyle bir karar alındığı duyuruldu.

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