Schengen Vizesi Ücretlerine Zam Geldi: Schengen Ücretleri 90 Euro’ya Çıktı
Schengen Vizesi Ücretlerine Zam Geldi: Schengen Ücretleri 90 Euro’ya Çıktı
Avrupa Birliği’nin aldığı kararla Schengen vize ücreti yüzde 12 zam ile 90 euroya yükseltildi.
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Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 euroya çıkardığını duyurdu. Yeni ücretlendirme, 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.
6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 euroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecekler.
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.
Schengen vize ücretine her üç yılda bir zam yapılıyor. Daha önce 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmişti. Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyurmuştu.
Verilere göre 2023 yılı vize başvuruları 2022 yılına göre yüzde 36 oranında arttı.
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