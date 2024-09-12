Almanya’dan Sınır Güvenliği Kararı: Schengen'i Olanlar Bile Geri Çevrilebilecek!
Almanya’dan Sınır Güvenliği Kararı: Schengen'i Olanlar Bile Geri Çevrilebilecek!
Almanya, son yıllarda iyice artan düzensiz göçün önüne geçmek için ilginç bir karar aldı. Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarından ülkeye girmek isteyenler, Schengen'i olsa bile geri çevirilebilecek. Karardan Türk vatandaşları da etkilenecek.
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Almanya, AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması’nı fiilen askıya aldı.
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Sözcü’den Ali Güven’in haberine göre, Almanya bu kararla, düzensiz göçü önlemeye çalışacak. Ayrıca ülke üzerinde artın mali-insani yükü azaltma, radikal İslamcı terör ve sınır ötesi suç kaynaklı tehditler de kararı almada etkili oldu.
Sınır polisleri, Schengen vizesine sahip kişileri uygun görmemesi halinde ülkeye sokmayacak.
16 Eylül’den başlayarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Danimarka’dan gelenlere 6 ay boyunca sınır kontrolleri yapılacak. Almanya’dan bu ülkelere gidiş ise serbest olacak. Avusturya sınırlarında 11 Kasım 2024’e, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında ise 15 Aralık 2024’e kadar kontroller artarak devam edecek. Bu kontroller daha sonra uzatılabilecek. Maksimum uzatma süresi üç yıl olabilecek.
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