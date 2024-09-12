Almanya’dan Sınır Güvenliği Kararı: Schengen'i Olanlar Bile Geri Çevrilebilecek!

Almanya, son yıllarda iyice artan düzensiz göçün önüne geçmek için ilginç bir karar aldı. Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarından ülkeye girmek isteyenler, Schengen'i olsa bile geri çevirilebilecek. Karardan Türk vatandaşları da etkilenecek.