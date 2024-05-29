Türklerin Schengen Vizesi İsyanı Karşılık Buldu: Kolaylık Getirilecek!

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi isyanı sonrası bazı çalışmaların hayata geçirildiği iddia ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, konsolosluklarda çalışan personel sayısının artırılması ve bazı prosedürlerin basitleştirilmesi gündemde olan konular.

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