Türklerin Schengen Vizesi İsyanı Karşılık Buldu: Kolaylık Getirilecek!
Türklerin Schengen Vizesi İsyanı Karşılık Buldu: Kolaylık Getirilecek!
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi isyanı sonrası bazı çalışmaların hayata geçirildiği iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, konsolosluklarda çalışan personel sayısının artırılması ve bazı prosedürlerin basitleştirilmesi gündemde olan konular.
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Türkiye'nin Schengen başvuru red oranı geçen yıl yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'den yükselen isyan sonrası Avrupa Birliği'nin vize konusunda bazı prosedürlerin basitleştirilmesi için Brüksel düzeyinde çalışma yapmaya başladığı iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan AB kaynakları şu ifadeleri kullandı: “Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla anlamlı bir değişiklik yok. Yani, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi ve Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika kesinlikle uygulanmıyor. "
"Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar bulunuyor. Biz de bunları, her gün üzerinde çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Hem üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde, ‘Acaba bazı prosedürler basitleştirilebilir mi?’ yönünde çalışmalar var.”
Bazı büyükelçiliklerin başvurulara daha hızlı cevap verebilmek için personel artırdığını ifade eden kaynaklar ayrıca şöyle devam etti: “Bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba sarf ediyor.”
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