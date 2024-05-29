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Ergen Psikiyatristi, Deniz Akkaya ve Kızı Olayını Yorumladı: İlişkilerini Onarmaları Mümkün mü?

Ergen Psikiyatristi, Deniz Akkaya ve Kızı Olayını Yorumladı: İlişkilerini Onarmaları Mümkün mü?

Deniz Akkaya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 14:41

Ünlü manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı arasında yaşananlar tüm Türkiye gündemine oturdu. 

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, anne ile kız arasındaki sorunun artık kamuya mal olduğunu söyleyerek, 'Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı' ifadelerini kullandı. 

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Ünlü manken Deniz Akkaya dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Ünlü manken Deniz Akkaya dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Akkaya, kızının kendisiyle yaşadığı bir tartışma sonrası saldırısına uğradığını ve balkona kitlendiğini öne sürmüştü.

Akkaya, kızının kendisiyle yaşadığı bir tartışma sonrası saldırısına uğradığını ve balkona kitlendiğini öne sürmüştü.

Akkaya olayı şöyle anlatmıştı: 

'Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.'

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Akkaya ardından 16 yaşındaki kızını, “burnu sürtsün” diyerek kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altına verdiğini söylerken, bakanlık böyle bir uygulamanın bulunmadığını ve devlet korumasına alınmanın ciddi bir prosedürle olduğunu ilan etti.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Akkaya ardından 16 yaşındaki kızını, “burnu sürtsün” diyerek kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altına verdiğini söylerken, bakanlık böyle bir uygulamanın bulunmadığını ve devlet korumasına alınmanın ciddi bir prosedürle olduğunu ilan etti.

Kaynak

Yaşanan olayları yorumlayan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri ise "Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı. Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayları yorumlayan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri ise "Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı. Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Akkaya'nın kızının elindeki cep telefonunu alması üzerine mevzuların çığırından çıktığına vurgu yapan Çeri'nin kapsamlı değerlendirmesi şu şekilde:

Akkaya'nın kızının elindeki cep telefonunu alması üzerine mevzuların çığırından çıktığına vurgu yapan Çeri'nin kapsamlı değerlendirmesi şu şekilde:

'Son yıllarda dijital bağımlılık diye bir gerçek var. Çocuklar ve aileler arasında çok ciddi çatışmalara, olmaması gereken kötü hadiselere yol açıyor.'

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"Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır. Telefonu elinden alınan bir ergen aşırı tepki gösterdiğinde, telefonu geri verip dikkatini çekmeden geri adım atılmalı; ancak bu not edilip, duygu kontrolü bozuk olabilir, bu dijital bağımlılık belirtisi olabilir diye düşünerek profesyonel destek alınmalıydı. "

"Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır. Telefonu elinden alınan bir ergen aşırı tepki gösterdiğinde, telefonu geri verip dikkatini çekmeden geri adım atılmalı; ancak bu not edilip, duygu kontrolü bozuk olabilir, bu dijital bağımlılık belirtisi olabilir diye düşünerek profesyonel destek alınmalıydı. "

'Akkaya’nın etkileyici bir betimlemesi oldu: ‘Küçükken her istediğini yaptık, severken aşırıya kaçmayın.’ Hal böyle olunca çocuk, ‘hayır’ kelimesini duyduğunda üzüntü ve sinirle baş etmeyi öğrenemiyor. Küçük yaştan itibaren çocuğu toz pembe bir dünyaya değil; gerçek dünyaya hazırlamamız lazım.'

"Bu açıdan bakınca Deniz Akkaya bir kurban olabilir; ancak bir anne ve kızın arasındaki sorunun kamuoyuna yansıyacak kadar büyümesi doğru değil. Akkaya da yaptığının yanlış olduğunu daha sonra anlayacak. Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak ve çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı."

"Bu açıdan bakınca Deniz Akkaya bir kurban olabilir; ancak bir anne ve kızın arasındaki sorunun kamuoyuna yansıyacak kadar büyümesi doğru değil. Akkaya da yaptığının yanlış olduğunu daha sonra anlayacak. Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak ve çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı."

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