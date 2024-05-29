Ergen Psikiyatristi, Deniz Akkaya ve Kızı Olayını Yorumladı: İlişkilerini Onarmaları Mümkün mü?
Ergen Psikiyatristi, Deniz Akkaya ve Kızı Olayını Yorumladı: İlişkilerini Onarmaları Mümkün mü?
Ünlü manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı arasında yaşananlar tüm Türkiye gündemine oturdu.
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, anne ile kız arasındaki sorunun artık kamuya mal olduğunu söyleyerek, 'Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı' ifadelerini kullandı.
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Ünlü manken Deniz Akkaya dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Akkaya, kızının kendisiyle yaşadığı bir tartışma sonrası saldırısına uğradığını ve balkona kitlendiğini öne sürmüştü.
Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Akkaya ardından 16 yaşındaki kızını, “burnu sürtsün” diyerek kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altına verdiğini söylerken, bakanlık böyle bir uygulamanın bulunmadığını ve devlet korumasına alınmanın ciddi bir prosedürle olduğunu ilan etti.
Yaşanan olayları yorumlayan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri ise "Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı. Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Akkaya'nın kızının elindeki cep telefonunu alması üzerine mevzuların çığırından çıktığına vurgu yapan Çeri'nin kapsamlı değerlendirmesi şu şekilde:
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"Çocukların duygu kontrolleri zaten zayıf olur. Çatışma yaşandığında bir adım geri gitmesi gereken kişiler yetişkinler olmalıdır. Telefonu elinden alınan bir ergen aşırı tepki gösterdiğinde, telefonu geri verip dikkatini çekmeden geri adım atılmalı; ancak bu not edilip, duygu kontrolü bozuk olabilir, bu dijital bağımlılık belirtisi olabilir diye düşünerek profesyonel destek alınmalıydı. "
"Bu açıdan bakınca Deniz Akkaya bir kurban olabilir; ancak bir anne ve kızın arasındaki sorunun kamuoyuna yansıyacak kadar büyümesi doğru değil. Akkaya da yaptığının yanlış olduğunu daha sonra anlayacak. Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak ve çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı."
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