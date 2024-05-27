Deniz Akkaya Kendi Kızını İfşa Etti: "Bana Saldırdı ve Balkona Kilitledi, Polisler Kurtardı"
Deniz Akkaya Kendi Kızını İfşa Etti: "Bana Saldırdı ve Balkona Kilitledi, Polisler Kurtardı"
Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti...
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Deniz Akkaya, uzun bir süredir yaptığı işlerle değil de skandal açıklamaları, paylaşımları ve davalara taşan polemikleriyle gündeme geliyor.
Sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken, sık sık da tepki toplayan Akkaya, en son Selin Ciğerci'yle bitmek bilmeyen kavgasıyla konuşulmuştu hatırlarsanız.
Sonra ne olduysa oldu. Her gün başka bir gündem konusuyla ilgili yorum yapan ve keskin açıklamalarıyla öne çıkan Deniz Akkaya ortadan kayboldu. Instagram hesabını kaybetti, Twitter (X) hesabını oldukça seyrek kullanmaya başladı.
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar... Twitter (X) hesabından upuzun bir paylaşımda bulunan Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyledi.
Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını vurgulayan Akkaya, "beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasında bulundu.
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Sözlerine, "Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.
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"Kendi kızını neden ortaya bu şekilde atıyorsun?" yorumları birikince sinirlerine hakim olamayan Deniz Akkaya, kendisini eleştirenlere de "bu hayatı bilip bilmeden yorum yapmayın" çıkışında bulundu.
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