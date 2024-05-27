Sevgilisi Gülseren'le Mehtap'ı İzlemeye Giden Mehmet Ali Erbil'in Ortamla Alakasızlığı Dillere Fena Düştü
Sevgilisi Gülseren'le Mehtap'ı İzlemeye Giden Mehmet Ali Erbil'in Ortamla Alakasızlığı Dillere Fena Düştü
Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la Mehtap'ı izlemeye gitti. Mali ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen ortamdan tamamen kopuk Mehmet Ali Erbil'in alakasızlığı dillere fena düştü!
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Bir zamanın şov dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Erbil'i yıllardır bitmek bilmeyen çapkınlıkları, hiç olmayacak yerde kurduğu cümleler ve sevgili/eş değişiklikleriyle konuşuyoruz biliyorsunuz.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, uzun zamandır 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la beraber kendisi. Üstelik öyle sıradan bir ilişki de değil onlarınki... Evlilik teklifine kadar gidip, nişanın atıldığı, ayrıldıktan sonra zehir zemberek lafların havada uçuştuğu fakat yine de barışıldığı bir ilişkiden bahsediyoruz!
Daha önce ikisi aynı kişiyle olmak üzere toplamda beş evlilik yapmış Mali'nin Gülseren Ceylan'la akıbetinin ne olacağını hala bilmiyoruz fakat son ayrılıktan sonra barışan çiftin şimdilerde keyfi yerinde görünüyor.
Hemen hemen her gün TikTok'ta canlı yayın açan ikili, beraber yaşıyor ve etle tırnak gibi takılıyorlar.
Geçtiğimiz saatlerde de ünlü şarkıcı Mehtap'ı izlemeye gitmişler! Mehtap'ın ikiliye özel ilgisine karşın ortamdan tamamen kopuk ve alakasız takılan Mali'nin halleri ise dillere düşmüş... Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
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Sonra da kim ne demiş ona bakalım! 👇
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