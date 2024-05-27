40 Yıllık Fenerli Nejat İşler'in Koyu Galatasaraylı Öykü Karayel'in Diline Düştüğü Anları Görmeniz Lazım!
40 Yıllık Fenerli Nejat İşler'in Koyu Galatasaraylı Öykü Karayel'in Diline Düştüğü Anları Görmeniz Lazım!
Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu ilan ettiği gece koyu Galatasaraylı Öykü Karayel ve koyu Fenerbahçeli Nejat İşler birlikteymiş! Bakın, neler yaşanmış!
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaraylılar şampiyonluk coşkusunu doya doya yaşarken, Fenerbahçeliler de büyük hüsrana uğradı.
Yıllardır hem başarılı oyunculuğu hem de Can Bonomo'yla yaşadığı aşk ve evlilikle gündeme gelen Öykü Karayel de koyu Galatasaraylılardan biliyorsunuz!
E tabii bir de koyu Fenerbahçeli olduğunu her defasında hatırlatan fanatik Nejat İşler var! Belki çok alakasız gelecek ama bu ikili yakın arkadaşmış. Ve maç gecesi de beraberlermiş!
Koyu Fenerbahçeli Nejat İşler'le maçı izledikten sonra buluşan koyu Galatasaraylı Öykü Karayel, arkadaşının takımına duyduğu aşkı bildiğinden imalı imalı "mutlu bir gece, mutluluğumu paylaşan arkadaşlarım burada. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Nejat bey?" diye sormuş... 😂
Nejat İşler ise -artık içinden neler geçiyordu bilmiyoruz ama- tüm asaletiyle "kısa kesiyorum tebrik ederim" deyip elini uzatmış. Fakat bir türlü de bırakamamış sıktığı eli! 😂 Buyurun, farklı takımlardan iki arkadaşın medeniyeti nasıl oluyor bir görelim!
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