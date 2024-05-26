Tuhaf Danslarıyla Bezdiren Selen Görgüzel'den Çifte Fiyasko: Bu Sefer Evlere Şenlik Kombini de Dile Düştü
Tuhaf Danslarıyla Bezdiren Selen Görgüzel'den Çifte Fiyasko: Bu Sefer Evlere Şenlik Kombini de Dile Düştü
Estetikleri, verdiği cilt bakım önerileri bir yana hemen hemen her hafta tuhaf sahne şovlarıyla gündem olan Selen Görgüzel, yine dillere düştü. Bu sefer dansının yanında kıyafeti de topa tutuldu!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, evliliği 2022 yılında bitirdikten sonra magazinin sık sık konuştuğu bir isim haline geldi.
Evliyken Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söyleyen Selen Görgüzel, aşka dair fikirleri, erkeklerin spermini tazeyken yüze sürmek ve sağılmış anne sütünü içmek gibi cilt bakım tavsiyeleriyle öne çıkmış, her biriyle de "bu ne şimdi?" dedirtmişti.
O günden bu yana oyunculuğa, sunuculuğa ve şarkıcılığa soyunan Görgüzel, en son yüz gerdirme ameliyatıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Fakat tüm bunlar bir kenara kendisinin düzenli olarak dikkat çeken başka bir özelliği var biliyorsunuz... Selen hanımın hemen hemen her konserinden sonra sosyal medya kullanıcılarının diline düşen tuhaf danslarından bahsediyoruz elbette!
E günü geldi, Selen Görgüzel yine ve yeniden sahnesindeki hareketleriyle gündem oldu.
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Bu sefer dans eleştirilerine bir de kombin eleştirisi eklendi! Görgüzel'in düştü düşecekmiş gibi duran pantolonu alay konusu oldu.
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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paralari var ama giyinmeyi bilmiyorlar🤣🤣🤣
yüzünde farklı bir ışıltı olduğu gercek..😁