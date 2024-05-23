Arzu Sabancı Şokta: Adı Şeyma Subaşı'yla Anılan Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'ne Ünlü Modelle Katıldı!
Arzu Sabancı Şokta: Adı Şeyma Subaşı'yla Anılan Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'ne Ünlü Modelle Katıldı!
Ortalık fena karışacak! Birkaç gün önce adı Şeyma Subaşı'yla anılan Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı, Cannes'a ünlü modelle katıldı!
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Son birkaç gündür magazin gündemi Cannes Film Festivali'yle çalkalanıyor biliyorsunuz. Birçok ünlü ismin ülkemizi temsil ettiği festival tam bitti bitiyor derken, her gün yeni bir isim daha kırmızı halıda beliriyor ve şaşırıp kalıyoruz!
Geçtiğimiz saatlerde bir Cannes sürprizi de Hakan Sabancı'dan gelmişti hatırlarsanız! Festivalin ilk günlerinde kıpkırmızı elbisesiyle kırmızı halıda tek başına boy gösteren Hande Erçel, bu sefer biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla çıkmıştı karşımıza!
Fakat az önce, Cannes'a birden fazla Sabancı'nın teşrif ettiği ortaya çıktı! Müsaadenizle önce tanıtalım sizlere, Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı'dan bahsediyoruz. Malum kendisi henüz abileri kadar göz önünde değil ama artık gündemimizden düşmeyecek gibi duruyor...
Kerim Sabancı, birkaç gün önce Şeyma Subaşı'yla bir aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Hatta "eyvah Arzu hanım ne der?" yorumları da gecikmemişti.
Fakat gelin görün ki sosyal medyada takipleşmeyle sonuçlanan ilk görüşte ilk etkileşimin heyecanı çabuk söndü! Belki Şeyma Subaşı için değil ama Kerim Sabancı için...
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Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'ne Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan güzelleri güzeli ünlü model Carmella Rose'la katıldı!
Sabancı'nın Carmella Rose'la pozunu beraber görenlerin aklına bir çabuk sönen alev Şeyma, bir de prensipli anne Arzu Sabancı geldi tabii!
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Arzu Sabancı şoktaysa bende A-101 deyim 😂😂🤣