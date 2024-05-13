Biri Arzu Sabancı'nın Keçilerine Mukayyet Olsun: Şeyma Subaşı Sabancılara Gelin mi Gidiyor?
Biri Arzu Sabancı'nın Keçilerine Mukayyet Olsun: Şeyma Subaşı Sabancılara Gelin mi Gidiyor?
Meedo'dan sonra gönül kapılarını kapatan Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü!
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Ülkenin en merak edilen, kimi tarafından yerlere göklere sığdırılamayan kiminin de sürekli eleştirisini çeken Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır kariyerinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Hakan Sabancı'yla aniden başlayan ve herkese "bir ay sürmez" dedirten aşkın şimdilerde evliliğe doğru gittiği ve Hande Erçel'in de Sabancı gelini olmak için emin adımlarla yürüdüğü düşünülüyor.
Anne Arzu Sabancı'nın yazılı olmayan fakat benimsenmiş prensiplerine ve isteklerine birebir uyduğu düşünülen Hande Erçel, tıpkı müstakbel eltisi Nazlı Sabancı gibi okulunu bitirmek için çabalıyor, sanatsal aktivitelerde boy gösteriyor ve sosyete davetlerine katılıyor. Yani yavaş yavaş o dünyaya adım atıyor!
Fakat en başından beri Arzu Sabancı'nın her açıdan göz önünde olan Hande Erçel'le evliliğe pek de sıcak bakmadığı iddiaları dolaşıyor. Şimdi hazırsanız bu kaosu bir kenara bırakıp bir yenisine geçiyoruz!
Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı'da abisi Hakan Sabancı'nın yolundan gitmeye karar vermiş ve gönlünü çok yakından tanıdığımız birine kaptırmış...
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Bu durum Arzu Sabancı'yı nasıl etkiler bilmiyoruz fakat o kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi, çalkantılı özel hayatıyla meşhur Şeyma Subaşı olduğu iddia ediliyor!
Sebebi ise yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan ikilinin arasında aniden gerçekleşen takipleşme hadisesi! Valla ne diyelim bilemedik! Arzu Sabancı'ya ikinci bir şok olacağı kesin... Düşünsenize bir de Hande Erçel'le Şeyma Subaşı elti olurmuş! Nazlı, Şeyma ve Hande'yi izleyip izleyip eririz artık...
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