Mert Demir'den Yediği Teliften Sonra Ateşe Yeniden Düşen Yılmaz Morgül Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi!
Mert Demir'den Yediği Teliften Sonra Ateşe Yeniden Düşen Yılmaz Morgül Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi!
Ateşe Düştüm cover'ından sonra Mert Demir'den telif yiyen Yılmaz Morgül, canlı yayında sinir krizi geçirdi...
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Mert Demir'in, back vokalinde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı hem aşk dedikodusu yüzünden köpüren hem de dillere pelesen olan şarkısı Ateşe Düştüm'ü hepimiz biliyoruz.
Son zamanların hit parçası Ateşe Düştüm, geçtiğimiz aylarda Yılmaz Morgül'ün eleştirisine maruz kalmıştı hatırlarsanız. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Morgül, şarkının nasıl söylenmesi gerektiğini göstermiş, Demir'in duyguyu yaşatamadığını iddia etmişti.
Kaçıranlar için şöyle bırakalım 👇
Hızını alamayan Morgül, bir de stüdyoya girmişti Ateşe Düştüm için... Mert Demir'in şarkısını coverlayan Morgül'ün YouTube'a yüklediği video kısa bir süre içerisinde kaldırıldı.
Mert Demir'den telif yiyen Morgül, bu hamleyi kaldıramamış Müge Dağıstanlı'ya konuşmuştu. Ve Mert Demir hakkında çarpıcı açıklamaları olmuştu kendisinin...
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Durumu bir türlü hazmedemeyen Yılmaz Morgül, bugün de yediği telif sebebiyle canlı yayında sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.
"Neden hep çamur, niye desteklemiyoruz ya!" diyerek ağlayan Yılmaz Morgül, "egolu insanlar işte bunların egolarını beslemişler, karakterleri aç kalmış bunların" diyerek Mert Demir'e çıkıştı. İşte o anlar👇
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Tam sinir krizi geçirirken birden girseydi şarkıya efsane olurdu fırsatı kaçırmış
sanane kardeşim şarkı benim değil mı, istediğimi yaparım.Belki sana uyuzum soylemeni istemiyorum.Derdim ben olsam 😁
Adam emek vermiş uğraşmış bi eser ortaya koymuş neticede. Senin çemçük ağzınla anılmamasını istemesinden daha doğal ne var?