Yediği Telifi Kaldıramadı: Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, "Kibirli" Mert Demir'i Milyonlara Havale Etti!
Yediği Telifi Kaldıramadı: Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, "Kibirli" Mert Demir'i Milyonlara Havale Etti!
Geçtiğimiz saatlerde Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısının cover'ını YouTube'da paylaşmayan Yılmaz Morgül, şarkı sahibinden telif yedi! Mert Demir'den yediği telifi kaldıramayan Morgül'ün açıklaması sosyal medyaya damgasını vurdu!
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Hayatımıza "Antidepresan" şarkısıyla oldukça hızlı bir giriş yapan, şimdilerde de Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir'in artık birden çok hit parçası ve inanılmaz da bir popülaritesi var biliyorsunuz.
Serenay Sarıkaya'nın back vokalini yaptığı, hepimize "ateşe düşmüşler" dedirten "Ateşe Düştüm" şarkısı bu hit parçalarının başında geliyor!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz ay Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in Ateşe Düştüm performansını eleştirmiş, "doğrusunun" nasıl olması gerektiğini hepimize göstermişti.
Morgül'ün kendini parçaladığı anlar ise dillere fena düşmüştü...
"Ben daha iyi söylüyorum" iddiasıyla hızını alamayan Yılmaz Morgül'den birkaç saat önce bir sürpriz gelmişti. Stüdyoya giren Morgül, Ateşe Düştüm'e yaptığı cover'ı paylaşmış, ortalığı yeniden hareketlendirmişti.
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Fakat Yılmaz Morgül'ün "Ateşe Düştüm" heyecanı yarım kaldı! Devreye Mert Demir girdi ve...
Yılmaz Morgül'ün YouTube'a "Bir Yılmaz Morgül yorumu" başlığıyla yüklediği video telif yedi ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı!
Kötü haber tez yayılırmış 😂 Cover'ının kaldırıldığını fark eden Yılmaz Morgül, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu. Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum" dedi.
Yetmedi, "Bu yasak Mert Demir'den geldi. Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diyerek sitem etti! 😂
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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