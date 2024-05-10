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21 Sene Sonra Tüylerimizi Yeniden Diken Diken Eden Sertab Erener'den "Eurovision'a Dönelim" Mesajı!

21 Sene Sonra Tüylerimizi Yeniden Diken Diken Eden Sertab Erener'den "Eurovision'a Dönelim" Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
10.05.2024 - 18:57

İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasına davet edilen ve geçtiğimiz gün 21 sene sonra yeniden sahneye çıkarak ortalıği inleten Sertab Erener, teşekkür mesajı paylaştı. Genç nesilleri düşünen kraliçe, 'geri dönelim' dedi!

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Hayatımıza girdiği günden beri her biri birbirinden efsane şarkılara imza atmış olan Sertab Erener, son birkaç haftadır yüzüne yaptırdığı bir dizi estetik müdahaleyle gündemde olsa da dün geceden beri ülkede yeniden Eurovision rüzgarları esiyor biliyorsunuz!

Hayatımıza girdiği günden beri her biri birbirinden efsane şarkılara imza atmış olan Sertab Erener, son birkaç haftadır yüzüne yaptırdığı bir dizi estetik müdahaleyle gündemde olsa da dün geceden beri ülkede yeniden Eurovision rüzgarları esiyor biliyorsunuz!

2003 yılında "Everyway That I Can"le ülkemize Eurovision'da birincilik getiren Erener'in birkaç ay önce bu sene İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision yarışmasına davet aldığını öğrenmiştik.

2003 yılında "Everyway That I Can"le ülkemize Eurovision'da birincilik getiren Erener'in birkaç ay önce bu sene İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision yarışmasına davet aldığını öğrenmiştik.

O gün nihayet geldi çattı ve dün gece milyonlar yeniden Eurovision'un başına kitlendi. İkinci yarı finalde, daha önce birincilik kazanan iki ismin ardından sahneyi ilk günkü gibi inleten Sertab Erener'i gözlerimiz dolu dolu izledik!

O gün nihayet geldi çattı ve dün gece milyonlar yeniden Eurovision'un başına kitlendi. İkinci yarı finalde, daha önce birincilik kazanan iki ismin ardından sahneyi ilk günkü gibi inleten Sertab Erener'i gözlerimiz dolu dolu izledik!

Kaçıranlar için o anların detaylarından ve 2013 yılından sonra Türkiye'nin adını yeniden Eurovision sahnesinde görenlerin yorumlarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, performansıyla büyük övgü toplayan ve yeniden koltuklarımızı kabartan Sertab Erener herkese teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde, performansıyla büyük övgü toplayan ve yeniden koltuklarımızı kabartan Sertab Erener herkese teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı.

Fakat ana vurgusu senelerdir hasretini çektiğimiz Eurovision'a geri dönmek üzerineydi... Erener, "En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması için elimden geleni yapacağım çünkü en büyük dileğim bu heyecanı gelecek genç kuşakların da yaşaması ❤️🔥" diyerek koca bir "keşke" dedirtti.

Fakat ana vurgusu senelerdir hasretini çektiğimiz Eurovision'a geri dönmek üzerineydi... Erener, "En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması için elimden geleni yapacağım çünkü en büyük dileğim bu heyecanı gelecek genç kuşakların da yaşaması ❤️🔥" diyerek koca bir "keşke" dedirtti.

'Dün gece ekran başındaki milyonlarca müziksever ve salonu dolduran binlerce kişiyle beraber şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Beni arayan soran paylaşan ve dün gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese çok teşekkür ederim.'

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